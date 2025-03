Il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro con cui si vogliono dare risposte concrete all’emergenza salariale delle Lavoratrici e Lavoratori interessati, di concerto al rafforzamento delle normative in tema di pari opportunità e inclusività, che vedono impegnata in primis la FLAI Nazionale, è lo snodo da cui partire per affermare e consolidare una straordinaria azione di “sindacato di strada” capace di contemperare la tutela dei diritti dei Lavoratori ed il rilancio del comparto agroalimentare, della pesca e della silvicoltura in un’ottica di sviluppo sostenibile.

L’iniziativa pubblica indetta da FLAI e ALPAA per giorno 24 Marzo pv di cui trattasi tratterà questi importanti temi che vedono il settore primario dell’agroalimentare pugliese, nella fattispecie quello della provincia di Brindisi, vivere una fase complessa anche se ha grandi potenzialità grazie alle tante eccellenze a cominciare dal comparto vitivinicolo con una produzione eccelsa di vini che crescono in qualità e considerazione. Tuttavia i piccoli produttori, spina dorsale dell’agricoltura italiana, sono schiacciati dal potere contrattuale della grande distribuzione e soffrono una distribuzione iniqua dei fondi europei, con la Politica Agricola Comune (Pac) che destina la maggior parte delle risorse alle grandi aziende. La crisi climatica ha aggravato la situazione: siccità estrema, alluvioni e fenomeni meteorologici violenti hanno compromesso i raccolti di grano, olive, miele e ciliegie nel 2024. L’emergenza idrica, unita alla drammatica diffusione della Xylella fastidiosa che ha devastato l’olivicoltura pugliese, ha messo in ginocchio migliaia di aziende agricole, molte delle quali attendono ancora i ristori per gli anni 2020 e 2021. Di fronte a questo scenario preoccupante, diventa necessario affrontare con urgenza i problemi che investono non solo la produzione agricola ma anche il lavoro che deve essere di qualità, il territorio e l’ambiente. Di questi e altri importanti temi si parlerà nel corso del «Forum per uno sviluppo sostenibile agroalimentare», dal titolo «Il valore dell’agroalimentare per uno sviluppo sostenibile. Prodotti, territorio, ambiente, lavoro di qualità». L’evento si terrà lunedì 24 Marzo a Mesagne, presso l’auditorium del Castello comunale in Via Castello , alle ore 16,30. Saranno presenti al forum per i saluti Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi ; Studenti e docenti IST. TEC. AGRARIO Pantanelli-Monnet di Ostuni Gabrio Toraldo, Segretario Generale Flai Cgil Brindisi; Antonio Ligorio, Segretario Generale Flai Cgil Puglia; Antonio Macchia, Presidente ALPAA Puglia; Giuseppe Carotenuto, Presidente Nazionale Alpaa; Massimo di Cesare Segretario Generale Cgil Brindisi: Carmelo Rollo, Presidente Regionale Lega Coop; Associazioni datoriali: Nicola Narcisi, BAB Centro Studi; Anna Saponaro, giornalista Antenna Sud sarà la moderatrice dell’incontro. Il forum nasce, quindi, con l’obiettivo di analizzare le principali criticità che colpiscono il comparto agroalimentare. La concentrazione del potere economico nelle mani della grande distribuzione, la diseguale ripartizione dei sussidi europei, le conseguenze della crisi climatica e la mancanza di infrastrutture adeguate sono questioni che richiedono risposte urgenti. La crisi idrica, aggravata da invasi insufficienti e dallo spreco dell’acqua piovana, e la diffusione della Xylella che ha devastato gli ulivi pugliesi rappresentano emergenze non più rimandabili. Il forum vuole essere un momento di confronto per individuare soluzioni concrete e sostenibili che tutelino i piccoli produttori, promuovano un’agricoltura etica e multifunzionale, valorizzino la biodiversità e il paesaggio, e garantiscano lavoro buono e la sopravvivenza delle comunità rurali. Sostenere l’agroalimentare significa assicurare prodotti di qualità, proteggere l’ambiente e salvaguardare il territorio. Ma soprattutto si parlerà – come sopra evidenziato – di lavoro di qualità come elemento ineludibile per traguardare e contemperare diritti e sviluppo sostenibile. Lavoro di qualità argomento cardine che tratteremo e che sarà il valore del prossimo Referendum promosso dalla CGIL per cambiare in meglio il paese. Questo appuntamento sarà un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini per costruire un modello produttivo più giusto, sostenibile e inclusivo.

Flai Cgil Puglia