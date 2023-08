Nei giorni del 4 e 5 Agosto torna a Torre S.Susanna la “Festa del Peperoncino – Hot pepper Festival”.

La Festa del Peperoncino quest’anno giunge alla XII edizione e intende valorizzare il peperoncino in tutti i suoi aspetti.

Il cuore della manifestazione è rappresentato dalla mostra mercato con ogni genere di prelibatezza piccante e non, con molti prodotti tipici; ed esposizione di decine e decine di varietà di peperoncini, tra i più curiosi al mondo.

In entrambe le giornate si avrà la presenza di Stand con prodotti tipici, e postazioni di street food, degustazione di prodotti locali, Laboratori, Presentazioni di libri, Show coking.

Il programma delle due serate prevede:

Il 4 Agosto: alle 20.30 Corteo di apertura per le strade della città con percussionisti, ballerini delle scuole di danza della città, artisti di strada a cura di Bandarisciò; Show coking con Paolo Leoci, chef dell’Accademia dei Tipici, Consulente Agrario di campo, esperto in nutrizione vegetale, cultore di enogastronomia che si occuperà dell’area showcooking, accendendo i riflettori su piatti piccanti. Ad animare la serata il concerto dell’Orchestra Mancina;

Il 5 Agosto, a partire dalle 18:30 Festival dei Giochi di Ceglie Messapica in Tour; alle 22:00 Campionato Italiano Super Hot per mangiatori di peperoncino e musica Live…

L’appuntamento con la Festa del Peperoncino, che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Torre Santa Susanna, è per i giorni 4 e 5 Agosto, in largo Convento, proprio a Torre Santa Susanna.

Main Sponsor: Parafarmacia Dottoressa Torsello, via Tagliamento Torre Santa Susanna

Per info 347 58 07 077