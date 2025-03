Il Servizio Affidi di Brindisi-S.Vito dei N.nni, che opera a supporto dell’Equipe Multidisciplinare Affido e Adozione del Consorzio Br/1 e Asl Br, proseguirà gli incontri di sensibilizzazione sul tema dell’Accoglienza e dell’Affidamento Familiare.

Le psicologhe dell’Equipe saranno a disposizione della comunità per un confronto aperto su tale Istituto di estrema rilevanza sotto il profilo sociale. rilevanza sociale.

Le esperte forniranno informazioni e contatti utili sul processo dell’Affido, risponderanno alle domande dei partecipanti ed offriranno supporto per chi desidera approfondire questa tematica di grande attualità, che rappresenta una soluzione importante per tanti minori che si trovano in situazioni familiari svantaggiate.

La cittadinanza potrà presenziare alle giornate di sensibilizzazione nelle seguenti date:

il 26 marzo ed il 07 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Vito dei Normanni;

il 27 marzo ed il 22 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 presso la Sala M. Guadalupi del Comune di Brindisi.