Ad Ostuni, presso il Salone Palazzo municipale, in Piazza della Libertà, Sabato 11 Novembre 2023, dalle 10.30 alle ore 13:30, si terrà un evento formativo per i giornalisti, in ricordo di Marcello Carrozzo, indimenticato fotoreporter e cittadino che tanto ha dato lustro alla città di Ostuni. Un nuovo evento post Festival della Cooperazione Internazionale che, prende spunto dal grandissimo lavoro realizzato da Marcello Carrozzo durante la sua vita come fotoreporter inviato in luoghi di guerra e di conflitto, divenuto ora una preziosa memoria, estetica, ma anche e soprattutto deontologicamente etica per tutti noi.

Il titolo dell’evento, sarà “Professione fotoreporter in aree critiche o di conflitto e deontologia della comunicazione per immagini – L’insegnamento di Marcello Carrozzo”.

Il lavoro del fotoreporter inviato in luoghi aree critiche o di conflitto viene ad assumere valenze particolari in quanto documenta fatti di particolare tragicità con immagini che testimoniano le situazioni create dai conflitti armati. Si pone comunque il problema della opportunità di doverose analisi in merito alla deontologia della comunicazione per immagini, affidate alla professionalità dell’operatore. Su questo aspetto di alto profilo è l’insegnamento del fotoreporter Marcello Carrozzo, recentemente scomparso, per molti anni autore di immagini di forte testimonianza.

Organizzato da: Ordine Regionale Giornalisti Puglia in collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Ostuni nell’ambito della VII edizione del “Festival della Cooperazione Internazionale”

Durata: ore 03:00 – Crediti: 5 – Gratuito – In presenza – Triennio 2023-2025

Luogo: Salone Palazzo municipale – Piazza della Libertà, 72017, Ostuni (BR)

Data e ora inizio: 11/11/2023 – 10:30

Data e ora fine: 11/11/2023 – 13:30

Apertura iscrizioni: 20/10/2023 – Chiusura iscrizioni: 10/11/2023

Relatori:

Piero Ricci – Giornalista – Presidente Ordine Giornalisti della Puglia;

Lino Patruno – Giornalista – Direttore Master di Giornalismo, UniBa;

Maddalena Tulanti – Giornalista – già inviata in luoghi di conflitto, Docente Master di Giornalismo – UniBa;

Franco Colizzi – Coordinatore del “Festival della Cooperazione Internazionale”;

Modera:

Francesco Pecere – Giornalista – Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Ostuni.

Conclude:

Alessandro Nardelli – Giornalista – Direttore IN PUGLIA 24