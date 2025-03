Venerdì 21 marzo si è insediata la Commissione Pari Opportunità che, come primo atto, ha eletto Presidente Anna Maria Padula e Vicepresidente Luana Garofoli.

Questo organo comunale, nato nel 2015, ha lo scopo di promuovere la realizzazione delle pari opportunità e contrastare gli atteggiamenti ed i comportamenti discriminatori nei confronti di qualunque cittadino in ragione delle condizioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

“A dieci anni dalla nascita della Commissione Pari Opportunità – commenta la neoeletta Presidente Anna Maria Padula – ci troviamo davanti a sfide del tutto nuove e per certi versi inattese. Diritti che pensavamo essere patrimonio collettivo sono sotto attacco con conseguenze per la libertà di uomini e donne. Il ruolo della Commissione è centrale nella vita di una comunità perché ha il compito di stimolare il dibattito pubblico, ribadire la centralità della persona e pungolare l’Amministrazione Comunale. Ci attende tanto lavoro che porteremo avanti seguendo uno spirito di assoluta condivisione tra tutte le componenti della Commissione. Ringrazio chi mi ha preceduta per il lavoro svolto e coloro che mi hanno scelto per la guida di questo importante organo.”

Tra gli obiettivi a breve termine spicca la realizzazione di Cosmopolita, il progetto di rete presentato dall’Amministrazione Comunale che si è aggiudicato 200 mila euro al bando per la prevenzione della violenza di genere promosso dal dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La progettualità, classificatasi al secondo posto nella graduatoria nazionale, è frutto di un lavoro di partnership che ha coinvolto, oltre ai soggetti capofila Francavilla Fontana e Toponomastica Femminile, i comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Grottaglie, Bisceglie, Candela, l’associazione l’Isola che c’è onlus e altre 60 realtà tra cui spiccano la Regione Puglia, l’Università di Bari e Unisalento.

I destinatari principali delle attività saranno docenti, studentesse e studenti di ogni ordine e grado che saranno coinvolti in percorsi didattici sulla visibilità femminile coniugata nei diversi ambiti della vita, dalla cultura alla scienza senza dimenticare gli aspetti quotidiani come la vita domestica o la toponomastica stradale. La didattica, che sarà curata da figure esperte che arriveranno da tutta l’Italia, sarà arricchita da laboratori che permetteranno di acquisire nuove competenze relazionali, strumento essenziale per abbattere le barriere culturali che sono alla base degli episodi di violenza di genere. Non mancheranno momenti di incontro con la cittadinanza, mostre, spettacoli ed una intera sezione di libri sul tema che arricchirà il patrimonio pubblico librario dei comuni coinvolti.

“La nostra Città – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – da tempo ha intrapreso un percorso incentrato su inclusione e diritti. La Commissione Pari Opportunità è un interlocutore fondamentale che ha il compito di rappresentare le istanze della società civile e di affiancare l’Amministrazione nell’adozione di politiche inclusive. Auguro buon lavoro alla neoeletta Presidente Anna Maria Padula e al gruppo di lavoro che si è ricostituito venerdì 21 marzo.”

