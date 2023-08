Anche il Pilone avrà il suo parcheggio gratuito per decongestionare il traffico ed evitare il parcheggio selvaggio a ridosso delle dune e sulle complanari.

La giunta comunale, infatti, ha approvato l’istituzione di una nuova area parcheggio gratuita lungo il litorale in zona Pilone che va ad aggiungersi ai parcheggi gratuiti già istituiti nelle scorse settimane.

Il litorale di Ostuni oggi rappresenta una delle località di maggiore attrazione turistica balneare della Puglia.

Il nuovo parcheggio è raggiungibile percorrendo via del Procaccia partendo dalla rotatoria del Camping Villaggio “Il Pilone”.

L’area, messa gratuitamente a disposizione da parte di un privato, sarà sorvegliata e consentirà finalmente di risolvere il problema del parcheggio in una delle zone più belle del litorale pugliese ubicata all’interno del Parco regionale delle Dune Costiere.

Nell’ottica di salvaguardia e tutela del nostro patrimonio costiero il Comune di Ostuni, per l’estate 2023, ha predisposto dei parcheggi gratuiti lungo tutto il litorale facilitando così il raggiungimento delle spiagge lungo la costa a chi decide di utilizzare la propria autovettura.