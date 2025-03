Il Sindacato Cobas nel suo intervento a Bari Lunedì 3 Febbraio, su invito del Presidente Emiliano, ha sostenuto la necessità di un fronte unico di tutte le organizzazioni sindacali Brindisine e la realizzazione nei prossimi giorni di uno sciopero generale che blocchi il Petrolchimico ed un corteo con in testa le istituzioni che coinvolga tutta la città nessuna categoria esclusa.

Il sindacato Cobas ha quindi partecipato su invito del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla riunione alla riunione del 3 Febbraio a Bari presso la sala congressi nella Fiera del Levante.

La Regione Puglia prima di incontrare il Ministro Urso il 5 Febbraio a Roma ha voluto incontrare le organizzazioni sindacali pugliesi sulle diverse crisi che attraversano la Puglia dall’Ilva, a Leonardo, a Bosch, a Eni-Versalis, per un confronto di aggiornamento sulle vertenze.

Siamo convinti che l’incontro con il Ministro Urso sarà interlocutorio, i tempi sono così stretti tanto da arrivare al 30 Marzo con la chiusura dell’impianto di Versalis.

Il Cobas per avere tempo nella costruzione di una alternativa chiede il rinvio a Dicembre della chiusura dell’impianto di Versalis, così come sta avvenendo per Priolo.

Versalis parla della costruzione dell’impianto di batterie ma di impegni veri ancora non se ne vedono.

E’ importante in queste decisioni il ruolo del Governo Nazionale per non continuare a danneggiare il nostro territorio.

Il Sindacato Cobas ha lanciato nel suo intervento un appello alla unità di tutte le organizzazioni sindacali brindisine che negli ultimi tempi ha subito dei brutti strappi; c’è chi vuole andare avanti da solo nella contrattazione con Versalis e chi ritiene fondamentale che il fronte sia il più largo possibile per ottenere risultati utili per i lavoratori diretti e soprattutto per quelli degli appalti che fino ad oggi non sono contemplati in nessun accordo ministeriale.

Il Cobas è da sempre per il fronte largo e per affiancare all’incontro di Emiliano con il Ministro Urso la possibilità di una sollevazione dell’intera comunità Brindisina che si deve esprimere davanti ai cancelli del Petrolchimico e per le strade.

Per questo il Cobas nell’intervento svolto a Bari ha chiesto a tutti i presenti che nei prossimi giorni ci sia uno sciopero generale , alla presenza di tutte le istituzioni, che blocchi il petrolchimico per poi percorrere le strade della città.

Per il Cobas Roberto Aprile