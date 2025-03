Quello che è accaduto ieri a San Vito è spaventoso.

In pieno centro e in piena prima serata, con i negozi aperti e la gente per la strada, tre criminali sono entrati in una attività commerciale di via Carovigno, davanti al titolare hanno cosparso il piano terra e il piano superiore di benzina, e sempre davanti a lui hanno dato fuoco a tutto.

In pochi secondi tutto il negozio è stato avvolto dalle fiamme sotto lo sguardo impietrito di passanti e negozianti che hanno anche avuto il tempo di riprendere quei bastardi mentre con tutta calma si calavano con una corda giù dal piano superiore e rientravano in auto per fuggire.

I vigili del fuoco, anche se con non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme, ma è andato tutto in cenere.

Credo che qualcosa del genere non si sia mai visto nemmeno in televisione. Perché qui il punto non è solo l’incendio appiccato al negozio “Punto Luce” di via Carovigno.

Il punto sono le modalità. Quei tre balordi non hanno solo voluto “punire” il titolare dell’attività distruggendogli il locale e tutta la merce.

Hanno voluto farlo alla luce del sole. Volevano essere visti. Volevano che si parlasse di tutto questo.

Perché volevano e vogliono lanciare un messaggio: “Guardate cosa succede a chi non obbedisce. E guardate come non abbiamo paura di farci vedere. Questo territorio è nostro e la legge siamo noi”.

Quello che voglio dire a questi vigliacchi è che si sbagliano: San Vito, Brindisi, tutti noi non torneremo indietro. Non torneremo agli anni bui della SCU. Non torneremo ad avere paura.

San Vito ha già subito tutto questo in passato ma ha saputo reagire. Reagirà anche questa volta e reagirà anche a voi. Perché non è sola. Noi siamo con San Vito. La Puglia è con San Vito. Lo Stato, la Giustizia e le Istituzioni sono al fianco della città, del titolare dell’attività distrutta e di tutti coloro che si opporranno a ogni logica criminale.

Non torneremo indietro. Non avremo mai più paura.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale Partito Democratico