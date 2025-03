Ennesima soddisfazione per le giovanili per Aurora-Casale Volley3 che hanno raggiunto le final four di under 16 femminile. Nella palestra della Scuola Deledda di Brindisi, le ragazze allenate dal mister Rossella Casalino hanno battuto con un secco 3 a 0 il fortissimo Melendugno conquistando l’ accesso alle finali. .Tutto questo grazie all’ ottima collaborazione tra allenatori e staff dirigenziale di questo progetto, che ha portato Casale volley 3 del Presidente Di Coste e Aurora volley del Presidente Saponaro al raggiungimento delle finali territoriali sia nel campionato di under 18 sia in quello di under 16.

Giovedì e venerdì 7 e 8 Marzo le nostre ragazze saranno di scena a Cutrufiano per contendersi il titolo under 16.