VALTUR BRINDISI-UEB GESTECO CIVIDALE: 71-79 (19-25, 34-40, 49-64, 71-79)

VALTUR BRINDISI: Brown 3 (0/2, 0/6, 1 r.), Arletti 5 (1/1, 1/2, 5 r.), Del Cadia 16 (7/14, 15 r.), Laquintana 5 (1/3, 1/1), Jahier ne, Radonjic 10 (2/2, 2/6, 6 r.), Calzavara 22 (4/8, 3/8, 1 r.), Ogden 10 (5/11, 0/3, 7 r.), Buttiglione, Guadalupi ne, Valente ne. Coach: Bucchi.

UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 16 (3/8, 3/9, 7 r.), Lamb 10 (1/3, 1/3, 4 r.), Anumba (0/1 da tre, 1 r.), Rota 9 (1/1, 2/4, 1 r.), Miani 19 (8/12, 1/4, 7 r.), Berti 4 (2/3, 3 r.), Dell’Agnello 2 (1/2, 0/1, 3 r.), Mastellari 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Marangon 7 (2/3, 1/4, 2 r.), Ferrari 10 (3/6, 1/3, 6 r.), Piccionne ne. Coach: Pillastrini.

ARBITRI: Salustri – Gagliardi – Cattani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 10/14, Cividale 8/10. Perc. tiro: Brindisi 27/67 (7/26 da tre, ro 14, rd 26), Cividale 31/70 (9/31 da tre, ro 14, rd 28).

Cividale si aggiudica la contesa mattutina al PalaPentassuglia al termine di un match condotto largamente per gran parte dei quaranta minuti, subendo la reazione di una stanca e incerottata ma mai doma Valtur Brindisi dal -18 al -5 a trenta secondi dalla fine. Non basta il top scorer di giornata Calzavara autore di 22 punti in oltre 38 minuti di impiego in campo, Brindisi soffre una mancanza di energie e percentuali al tiro che costano caro durante l’arco del match.

Coach Piero Bucchi recupera capitan Laquintana ma deve fare a meno di Fantoma che si aggiunge alle già note assenze di De Vico e Vildera. Quintetto biancoazzurro formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Del Cadia. Lo sprint iniziale è di Arletti a segno con cinque punti di fila ma anche due falli personali nei primi quattro minuti di gioco che lo costringono a tornare in panchina per far spazio al giovane brindisino Buttiglione. La regia di Calzavara indica la strada ai compagni tra penetrazioni al ferro e un primo quarto a sfiorare la doppia cifra personale a referto mentre Cividale impone il proprio ritmo ad innescare i tiratori da tre punti, tra cui il buzzer sulla sirena di Rota che vale il vantaggio 19-25. Il buon momento degli ospiti li spinge fino al +10 all’inizio del secondo quarto (21-31 al 13’) sfruttando le seconde opportunità di tiro scaturite da ben 12 rimbalzi offensivi nei primi venti minuti di gioco. In un primo tempo piuttosto complicato offensivamente, la Valtur chiude sotto di due possessi pieni subendo nuovamente il canestro sulla sirena ad opera di Miani per il 34-40. Nei primi quattro minuti dal rientro in campo Cividale scappa via e non si volta più indietro fino a toccare il +18 per un super break di 13-1 (35-53 al 24’). Brindisi mostra segnali di cedimento per energie e risorse a disposizione e il terzo quarto diventa una montagna ardua da scalare. Le due triple di fila di Radonjic animano il PalaPentassuglia (49-61) ma è un l’ennesimo jolly dalla distanza di Rota a ristabilire le distanze a fine terzo quarto. La fiammella della speranza rimane accesa grazie alle giocate di Calzavara (59-70 al 35’) ma il cronometro non è un alleato dei padroni di casa. I quattro canestri di fila di uno scatenato Del Cadia riducono il gap a sette lunghezze a due minuti dal termine (67-74), Radonjic riduce ulteriormente a -5 a 30” dalla fine. Non c’è più tempo per una clamorosa rimonta finale: Cividale si aggiudica la posta in palio al PalaPentassuglia.

Prossimo turno di campionato sabato 5 aprile per l’anticipo alle ore 18:00 in casa di Piacenza in diretta LNP Pass.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi