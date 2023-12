A partire da domenica 17 dicembre, presso la suggestiva cornice della Corte degli Artigiani, nel complesso delle ex Scuole Pie in Via Tarantini 33, prende vita un’incantevole esposizione che trasporterà grandi e piccini in un mondo di magia natalizia. L’Associazione We Are in Brindisi APS è lieta di annunciare l’apertura di “Brindisi in Miniatura: La Magia del Natale”, un’esclusiva mostra di monumenti cittadini riprodotti in versione ridotta dal maestro falegname Cosimo Di Giulio.

I Dettagli dell’Evento:

• Data di Apertura: Domenica 17 dicembre

• Luogo: Corte degli Artigiani, Complesso ex Scuole Pie, Via Tarantini 33

Il maestro falegname Cosimo Di Giulio ha sapientemente ricreato i monumenti più iconici della nostra città, regalando loro una dimensione magica e unica. Sarà possibile ammirare Brindisi in una prospettiva inedita, dove il dettaglio artigianale si unisce alla suggestione delle festività natalizie.

Orari di Apertura:

• Tutti i giorni: 10:00 – 12:30 e 16:00 – 21:00

Durante le festività, gli orari potrebbero subire variazioni, ma per rimanere sempre aggiornati sulle novità e gli eventi collaterali, vi invitiamo a seguirci sui canali social di We Are in Brindisi.