Bottino pieno per gli atleti del Circolo della Scherma Brindisi nel Campionato Regionale di fioretto svoltosi ieri a Foggia.

Nella categoria Allievi, Nicolò Taurisano ha vinto il titolo regionale e Valerio Martignano si è aggiudicata la piazza d’onore , che vince inoltre per il secondo anno consecutivo il Trofeo “Puglia Cup 2025”.

Nella categoria Allieve, Giorgia Galiffa e Sofia Romanelli si sono piazzate entrambe al terzo posto.

Alice Zongolo nella categoria ragazze è giunta quinta.

Nella categoria Giovanissimi, Richards Zwannah ha vinto il titolo regionale, aggiudicandosi inoltre il Trofeo “Puglia Cup 2025”, mentre Campagnoli Davide si è piazzato al quinto posto ed Alessio Smaldore, alla sua prima gara, è giunto nono.

Nella categoria Maschietti, Nicolas Lusito, si è aggiudicato il secondo posto sul podio, probabile vincitore anch’esso del Trofeo “Puglia Cup”.

Nella categoria Bambine, con una esaltante condotta di gara, Mariapaola Viva, al suo esordio si è aggiudicata il secondo posto sul podio perdendo il titolo per una sola stoccata.

“E’ stata una giornata ricca di emozioni, asserisce il Maestro Antonio Muraglia, accompagnato in gara dal Maestro Pierpaolo Ciracì, che ripaga i nostri ragazzi degli sforzi e notevoli sacrifici ai quali si sottopongono nelle sedute di allenamento.

Adesso ci aspettano due prove importanti che vedranno impegnati i nostri atleti a Rovigo il 12/13 Aprile p.v. nella seconda prova del Torneo Nazionale Under 14 e successivamente a Riccione dal 30 Aprile al 7 maggio a Riccione per il Campionato Nazionale Gran Premio Giovanissimi.