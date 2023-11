La nomina del commissario del Consorzio dei servizi sociali dell’ambito Brindisi-San Vito dei Normanni permetterà entro fine anno, finalmente, di superare le note vicissitudini e le difficoltà dell’azione amministrativa del cda dovute a criticità burocratiche e di attivare le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di assistenti sociali, di istruttori amministrativi, di psicologi, di mediatori familiari, di un pedagogista ed un autista per un totale di 16 unità. Figure professionali importantissime per il funzionamento del consorzio e che sono state fortemente volute dall’assemblea dei soci durante la scorsa amministrazione, facendo quindi una scelta coraggiosa, virtuosa e di prospettiva per il potenziamento dei servizi sociali territoriali d’ambito.

Questa notizia, qualche giorno fa, è stata confermata dal commissario del consorzio Angelo Roma e dal direttore Maurizio Moscara durante un’audizione in commissione consiliare servizi sociali.

Il fattore tempo è fondamentale poiché le somme appostate per le assunzioni dovranno essere utilizzate inderogabilmente entro il prossimo 31 dicembre. Il nuovo quadro normativo in materia di concorsi pubblici ha ridotto drasticamente i tempi e rivisto le procedure delle selezioni e quindi ci sono tutte le condizioni per concludere l’iter anche in tempi stretti.

Auspichiamo perciò che le procedure concorsuali partano nel più breve tempo possibile per permettere così al consorzio di potenziare il proprio organico e i servizi agli utenti e consentire a tanti operatori specializzati del territorio di aspirare ad un posto di lavoro stabile.

Francesco Cannalire capogruppo e consigliere comunale Pd Brindisi