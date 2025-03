La città di Pordenone ha conquistato il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027, ma Brindisi ha vinto qualcosa di altrettanto importante: la consapevolezza di sé. Questa candidatura ha intrecciato idee, ha rafforzato una visione comune.

Il percorso di “Navigare il futuro” non si conclude qui. Le idee nate lungo il cammino non andranno disperse, così come l’energia e la determinazione che hanno accompagnato questa sfida.

Ora è il momento di dare continuità a un processo di crescita già avviato.

Brindisi ha dimostrato di avere visione, risorse e una comunità capace di guardare lontano. Un titolo non definisce il futuro di una città: lo fanno le persone, il lavoro e la capacità di costruire, giorno dopo giorno, nuove opportunità.

