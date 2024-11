“Per Brindisi sempre solo sventure. Nello stesso giorno in cui i media nazionali danno la notizia che un dipendente della Sogin – società incaricata dello smantellamento del materiale delle centrali nucleari realizzate in Italia e sepolte a furor di popolo da un referendum degli italiani presenta valori di plutonio mille volte superiori a quelle consentite, l’onorevole D’Attis non ha trovato di meglio per la città di Brindisi che proporre proprio a Brindisi la realizzazione di una centrale nucleare.

Come se Brindisi non avesse già dato abbastanza in termini di salute e ambiente con decenni di carbone e inquinamento industriale, con la distruzione di 12 chilometri di costa sud, con inquinamento dei campi e delle colture e interruzioni di falde. invece di guardare al nucleare, perché non investire sulle energie rinnovabili?

Perché non proporre per Brindisi gli investimenti nel manifatturiero che si stanno realizzando in altre città ?

Perché non proporre Brindisi come polo di innovazione con parchi solari, eolici offshore e impianti per l’idrogeno verde, che non solo rispettano l’ambiente, ma creano anche migliaia di posti di lavoro veri e duraturi ?

Magari riusciremmo a trasformare la città in un modello di sostenibilità ed economia green, attraendo investimenti e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Chiediamo all’onorevole D’Attis di proporre nuove investimenti sostenibili per Brindisi, e non il replay di vecchie idee che hanno portato Brindisi ad essere una delle città più povere d’Italia.

Movimento 5 Stelle

Gruppo Territoriale Brindisi