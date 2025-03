Il Sindacato Cobas è insoddisfatto del risultato del protocollo d’intesa sottoscritto a Roma con Governo ed Eni Versalis.

La prima considerazione è che la Giga-factory, produzione di batterie, era stata già destinata a Brindisi: l’Enel ed ambienti governativi si erano impegnati a realizzarla a Brindisi come compensazione alla chiusura della centrale di Cerano.

Improvvisamente la fabbrica di batterie scompare dalle proposte dell’Enel per riapparire dopo mesi come la soluzione per la crisi del Petrolchimico.

Mentre nella prima soluzione la Giga-factory poteva far parte di un “accordo di programma” e con una legge fatta apposta nella seconda, per il Petrolchimico, gli impegni diventano un protocollo di intesa che può essere stracciato in qualsiasi momento.

Per questo il Cobas ha chiesto, fin dal primo momento, che si realizzi un “accordo di programma” per la crisi Versalis così come si sta facendo per l’Enel.

Gli impegni nel protocollo di intesa sono vaghi soprattutto per i lavoratori delle ditte appaltatrici e possiamo dire complessivamente suscettibili di grossi cambiamenti.

Insomma, il saldo per il nostro territorio in termini di certezze in questa situazione è negativo.

A chi si lamenta che l’Enel non sta portando nulla al tavolo ministeriale della “decarbonizzazione” questa domanda non se l’è posta?

Per questo il Cobas ha chiesto lo smantellamento subito di Cerano, unitamente alle strutture portuali, al nastro trasportatore, e di ripristinare i luoghi.

Le 13 aziende che hanno chiesto di investire a Brindisi, di fatto sulla filiera delle rinnovabili, devono trovare al più presto risposte ai problemi di insediamento.

Qualcuna di queste aziende sta già pensando di trasferirsi a Bari.

Il Cobas chiede al Ministero la convocazione del tavolo sulla de carbonizzazione per fare il punto sull’operato di Governo, Regione , Enti Locali, per avere conferma che le proposte hanno fatto un significativo passo avanti.

La transizione energetica è epocale , la città di Brindisi deve essere capace di raccogliere la sfida e costruire il suo futuro.

Roberto Aprile

Per il Cobas