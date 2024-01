La firma della Vas (Valutazione ambientale strategica) rappresenta un importante passo in avanti verso il varo definitivo del Piano Regolatore del Porto di Brindisi. Siamo finalmente sulla strada giusta – quella intrapresa dell’Autorità di Sistema Portuale – per consentire alla struttura portuale brindisina di rappresentare un effettivo volano di sviluppo economico ed occupazionale per il nostro territorio.

Del resto, è sin troppo evidente che i tanti guasti del passato sono strettamente collegati all’assenza di adeguata pianificazione urbanistica che si può ottenere – questo è un esempio calzante – solo attraverso una sinergia tra gli attori di un territorio.

Adesso c’è solo da augurarsi che i tempi per il completamento dell’iter autorizzativo siano brevi, in maniera tale da consentire a Brindisi di presentarsi al cospetto di possibili investitori con un pacchetto di convenienze che sia immediatamente percepibile, soprattutto sulla tempistica per il rilascio delle autorizzazioni.

Angelo Contessa – amministratore unico Consorzio stabile BUILD scarl