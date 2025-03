Il Percorso preventivo diagnostico terapeutico assistenziale per il contrasto all’obesità pediatrica e l’accesso al COrO, il Centro di Orientamento Oncologico di Francavilla Fontana, attivo da gennaio 2022, sono stati al centro di un incontro con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta del Distretto sociosanitario 3 che si è tenuto ieri nella sede di piazza Dimitri.

Erano presenti il direttore del Distretto Gabriele Argentieri, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite, il coordinatore aziendale Udmg (Unità complessa di medicina generale), Michele Lisco, la referente aziendale Uacpp (Ufficio di coordinamento cure primarie pediatriche), Elisabetta Quaranta, Liborio Rainò, direttore del Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione, Pasquale Fina, responsabile dell’Unità operativa Igiene della nutrizione, e la direttrice dell’Oncologia del Camberlingo Palma Fedele. Nel corso dell’incontro è stata comunicata l’attivazione dell’ambulatorio di dietetica preventiva, afferente all’Unità operativa complessa Sian – Servizio igiene alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione, e ospitato nella sede del Distretto sociosanitario n.3.

“L’allarme degli ultimi anni sull’aumentata incidenza dell’obesità, con conseguente aumento del rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative quali le malattie cardiovascolari, il diabete 2, il cancro – ha commentato Argentieri – impone interventi per garantire un’alimentazione salutare ed equilibrata durante tutto il ciclo di vita: fin dalla nascita, sostenendo a priori gravidanze sicure, interventi nel contesto scolastico per l’infanzia e i giovani, interventi che rendano i luoghi di lavoro favorevoli alla salute, interventi che garantiscano un invecchiamento in buona salute, interventi prioritari sia sulle fasce di popolazione nell’età dello sviluppo che a tutta la popolazione”.

All’ambulatorio di dietetica preventiva sarà possibile accedere gratuitamente mediante prenotazione, attraverso contatto diretto con il SIAN oppure con l’invio di medico o pediatra di famiglia o specialista.

A proposito del COrO di Francavilla Fontana, invece, è stato sottolineato che nel 2024 ha registrato un aumento degli accessi, passando dai 741 del 2023 a 928. Il servizio, coordinato dalla dottoressa Palma Fedele, risponde alle direttive della Regione Puglia, che ha organizzato e disciplinato la rete oncologica secondo un modello finalizzato a promuovere la collaborazione e la sinergia tra i professionisti. Il COrO ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente, che si rivolga spontaneamente o su indicazione del proprio medico di famiglia o di altri specialisti, assicurandone la presa in carico e monitorando l’intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.

Nella Asl Brindisi diversi Gruppi multidisciplinari specialistici collaborano per attivare il percorso oncologico nel minor tempo possibile, seguendo le direttive regionali L’accesso al servizio può avvenire attraverso diverse modalità. Con accesso diretto: il paziente può contattare direttamente il COrO, presentandosi in sede o chiamando la segreteria organizzativa; con l’invio da parte di specialista ambulatoriale o medico di medicina generale che possono indirizzare il paziente al centro, tramite email o telefonicamente; da altri reparti, accessi provenienti da Pronto soccorso, altri COrO o Gruppi Interdisciplinari di Patologia. Il Servizio, ubicato al quinto piano dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI