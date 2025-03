Ieri sera, giovedì 27 marzo, a San Donaci, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo, è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo sui territori della Provincia predisposti dal Questore e condivisi dal Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, al fine di garantire una presenza costante di tutte le forze dell’ordine in ambito provinciale.

Personale della Polizia di Stato di Brindisi, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con lo specifico contributo dell’ASL e dei Monopoli, ha sottoposto a controllo otto attività commerciali, alcune di esse sanzionate per gravi irregolarità amministrative e per carenze igienico – sanitarie.

A Cellino S. Marco, un’attività è stata sanzionata per un totale di 15.000 euro per un pc collegato illegalmente ai siti scommesse, per carenze igienico sanitare e per assenza di sorvegliabilità.

I servizi hanno altresì portato al controllo di quasi 300 persone e 175 veicoli. Capillari i controlli della Polizia Stradale per le relative sanzioni di competenza.

Durante le attività di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, un giovane di Cellino S. Marco, trovato in possesso di diversi tipi di sostanza stupefacente.

Per lo svolgimento dei servizi sono stati impiegati gli agenti della Questura, del Commissariato di P.S. di Mesagne, del Reparto Prevenzione Anticrimine, della Polizia Stradale, gli operatori delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza, nonché militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con la specifica collaborazione di personale dell’ASL e dei Monopoli di Stato.