Giovedì 27 febbraio, a Fasano, è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, ad opera della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, disposti negli ultimi mesi dal Questore Giampietro Lionetti, con il contributo dei Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai colleghi dell’Arma e della Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, hanno controllato 126 persone e 78 veicoli, nonché ispezionato 6 attività commerciali.

All’esito dei controlli agli esercizi commerciali, operati dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, sono state riscontrate alcune criticità in un noto locale cittadino in possesso di licenza per pubblico spettacolo, motivo per il quale è stato diffidato il titolare in merito all’assenza di comunicazioni preventive all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, a seguito di una perquisizione personale, un uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, motiva per il quale è stato segnalato all’Autorità amministrativa per uso personale.

All’attività hanno preso parte gli operatori della Questura, del Commissariato di P.S. di Ostuni e della Polizia Stradale, le Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, nonché operatori dell’Arma, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Fasano.

Brindisi, 6 marzo 2025.

