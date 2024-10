Brindisi si appresta ad essere nuovamente la capitale della scherma. Dopo la Coppa del Mediterraneo U23 dello scorso anno, la città è pronta per accogliere i protagonisti della Coppa Europa Under 23 che nel prossimo weekend vedrà impegnati in pedana, tra il Pala Pentassuglia e il Nuovo Teatro Verdi, i migliori talenti del fioretto maschile e femminile. Saranno 16 le nazioni impegnate nella kermesse brindisina con un totale di 150 partecipanti, con tecnici e staff al seguito. Nel corso della manifestazione sarà assegnata la «Mediterranean Cup» ai vincitori delle prove individuali e a squadre.

Si tratta della prima tappa del circuito della Confederazione Europea di Scherma (EFC) intitolato «Fencing for Everyone» (U23 European Cup) e si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma (FIS) e con il patrocinio della Confederazione del Mediterraneo di Scherma (CO.ME.S). Testimonial d’eccezione sarà Valentina Vezzali, che ha conquistato sei volte l’oro olimpico, che è stata protagonista assoluta della scena mondiale ed è certamente una delle figure più importanti della storia dello sport italiano.

Quella di venerdì 18 ottobre sarà una giornata ricca di appuntamenti, a cominciare dalla conferenza stampa di presentazione della «Coppa Europa U23» – coordinata da Dario Cioffi – che si terrà alle ore 12.00 nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna con la partecipazione del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, del presidente del Comitato organizzatore Patrizia Carra, del presidente della Federscherma Paolo Azzi, del presidente Confederazione Europea di Scherma Pascal Tesch, del presidente della società «Lame Azzurre – Maestri Zumbo» di Brindisi Alessandro Rubino e naturalmente di Valentina Vezzali. Previsti anche gli interventi del presidente della Confederazione del Mediterraneo di Scherma Ziad El Choueiry, del vicepresidente della Confederazione del Mediterraneo di Scherma Vincenzo De Bartolomeo, del presidente onorario della FIS e ideatore del progetto «Fencing for everyone» Giorgio Scarso.

In serata, a partire dalle ore 19.00, cerimonia inaugurale nel Nuovo Teatro Verdi con la proiezione in apertura del video emozionale «Chi è di scena? La scherma», curato da Mimmo Greco con la partecipazione di Mino Profico e i testi di Roberto Romeo. Un filmato che rende omaggio alla città e alla sua tradizione schermistica e dà il benvenuto alle delegazioni internazionali presenti.

Dopo l’ingresso ufficiale delle bandiere dei Paesi partecipanti, sono previsti gli interventi di saluto del sindaco Giuseppe Marchionna, del presidente del comitato organizzatore Patrizia Carra, dei parlamentari Roberto Marti e Mauro D’Attis, del Prefetto Luigi Carnevale. Sarannno proiettati i videomessaggi del vice Premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e del presidente del CONI Giovanni Malagò. Nel cuore della cerimonia spazio alla testimonial Valentina Vezzali. Previsto anche il saluto del direttore generale dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, Carlo Molfetta (medaglia d’oro nelle Olimpiadi di Londra del 2012). Infine, gli interventi delle figure più rappresentative della scherma nazionale e internazionale: Pascal Tesch, Paolo Azzi, Vincenzo De Bartolomeo e Giorgio Scarso.

In scaletta alcuni momenti di spettacolo con il gruppo canoro «Faraualla», il gruppo di Studio 19 di hip pop, il coro dell’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi, diretto da Stefania Coccia, e le coreografie dell’IC Commenda curate da Silvia Lapomarda in collaborazione con l’associazione «Relevè». L’evento nel Nuovo Teatro Verdi – che sarà condotto da Antonio Celeste – si concluderà con l’esecuzione dell’inno della «Coppa Europa U23» (testi di Patrizia Carra. musica di Marco Rollo).

Per Patrizia Carra, presidente del comitato organizzatore, la Coppa Europa Under 23 offre una prestigiosa vetrina internazionale alla città di Brindisi e all’intero territorio: «La presenza come testimonial di Valentina Vezzali, indiscussa regina mondiale del fioretto ed esempio straordinario sul piano umano e sportivo per le nuove generazioni, è motivo di orgoglio per il comitato organizzatore dell’evento, aumentando l’appeal di una kermesse di grande caratura tecnica e organizzativa».

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Le fasi preliminari si svolgeranno nel Pala Pentassuglia in contrada Masseriola. Semifinali, finali e cerimonia di premiazione (presumibilmente alle ore 17.00) nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, alla presenza della stessa Vezzali. La partecipazione a tutte le fasi della competizione è gratuita.

Le fasi finali saranno trasmesse sul canale Youtube ufficiale FederschermaTV1 e sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Scherma.

Sabato 19 ottobre

– Ore 09:00: Fioretto maschile individuale

– Ore 13.00: Fioretto femminile a squadre

Domenica 20 ottobre

– Ore 08.30: Fioretto femminile individuale

Maggiori informazioni disponibili su www.europeanfencingcup.com