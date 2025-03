Mercoledì 12 marzo il PalaZumbo sarà teatro di un’importante sfida valevole per la quinta giornata dei Play- In Gold della Serie B Interregionale. La Dinamo Basket Brindisi ospiterà gli Svincolati Milazzo in un match cruciale per il cammino delle due squadre nella seconda fase della stagione.

Dopo due trasferte consecutive, la Dinamo ritorna al PalaZumbo, pronta a sfruttare il calore del proprio pubblico per ottenere la prima vittoria nei Play-In Gold. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per dare la spinta necessaria ai ragazzi di coach Cristofaro, chiamati a un impegno decisivo nella corsa ai playoff.

Questa è stata una stagione straordinaria per la Dinamo: la squadra ha raggiunto con largo anticipo una salvezza tranquilla, dimostrando solidità e carattere. Ora, la possibilità di giocarsi un posto nei playoff per la Serie B è un motivo di grande orgoglio per la società, per i giocatori e per tutta la città.

Dall’altra parte, Milazzo arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta maturata contro l’Adria Bari ma forte della quarta posizione in classifica con 16 punti. La formazione siciliana cercherà di confermare il suo ottimo cammino sfruttando le sue principali bocche di fuoco: Scredi, Rimsa e Lalic. Coach Priulla punterà sulla qualità e l’esperienza dei suoi uomini per provare a strappare un successo esterno pesante.

Il match avrà inizio alle ore 20:30 e il PalaZumbo dovrà essere un fortino per spingere la Dinamo verso la vittoria.

Arbitri: Marsella Eros di Mesagne (Br) e Tornese Giacomo di Monteroni di Lecce (Le)

