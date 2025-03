La silloge, a cura dei docenti Cecilia Magarelli e Sandro Chirizzi, è presente su tutti i più importanti bookstores e nelle migliori librerie.

Basile Gabriel, Biasco Gabriel, Brogna Nicolò, Casalino Luigi, Cavaliere Maurizio, Corso Alessandra, Giosa Nicolò, Longo Alice, Lupo Sofia, Marra William, Noia Samuele, Palumbo Gaia, Passaseo Matteo, Pendinelli Viola, Peragine Roberto, Prontera Thomas, Saponaro Francesco e Semeraro Samuele sono i diciotto ‘poeti in erba’ i cui componimenti hanno dato vita ad una silloge che rispecchia, come si evince dall’introduzione alla stessa, il “pensare, riflettere, sentire, nonché le visioni, innocenze, speranze, malinconie, ingenuità, disillusioni, perdite, scoperte, tristezze, solitudini, rinascite” degli autori, alcuni dei quali si erano già distinti nel corso dell’ultima edizione del “Premio Vitruvio – Le Muse”.

“Germogli – Voci in Versi è stata”, affermano la prof.ssa Magarelli e il prof. Chirizzi, “la naturale conseguenza di un percorso di alfabetizzazione emotiva, dal titolo Diario delle Emozioni, grazie alla quale è stato possibile porre in essere un laboratorio di scrittura creativa da cui sono scaturiti una serie di componimenti in cui l’emozione si inerpica sulla pareti dell’anima, osserva il contesto che la alimenta e si fa voce, lirica – nella fattispecie – che rimanda ad un mondo talvolta fanciullesco, sebbene spesso intriso di sofferenza, fatica e abbandono”.

Un progetto pioneristico, indubbiamente, sviluppatosi in seno alla Scuola Media Statale “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi, sempre aperta a nuovi scenari formativi e, come attesta la Dirigente, Prof.ssa Patrizia Carra, che “ha permesso di incrementare la consapevolezza e l’autostima degli alunni coinvolti nel progetto, nonché di sviluppare alcune delle Competenze chiave previste nella Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, in particolare la competenza alfabetico-funzionale e la competenza imprenditoriale, dato che i ragazzi hanno avuto l’opportunità di interpretare i propri sentimenti e di creare un’opera vera e propria, oltre che agire sulla base di idee e opportunità, facendo leva sulla creatività, sul pensiero critico, sull’iniziativa e sulla perseveranza, come anche sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e realizzare un progetto che ha, tra l’altro, un importante valore culturale e sociale”.

Il volume ha avuto sin da subito un ottimo riscontro dato che le richieste di acquisto delle copie sono già numerose.

Due ora gli obiettivi da conseguire; il primo, più immediato, è quello di procedere ad una ristampa della raccolta, dato che le copie risultano essere già quasi sold-out; il secondo, più a lungo termine, è quello di dare continuità al progetto, magari anche contando su ‘una voce plurale’, al fine di celebrare e promuovere il più nobile dei generi letterari, per il quale l’UNESCO ha istituito, nel 1999, la “Giornata Mondiale della Poesia” che si celebra il 21 marzo.