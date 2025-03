Proseguono a Oria e Ceglie Messapica le attività dell’ambulatorio di Vulnologia/Wound care e le visite domiciliari su tutto il territorio del Distretto sociosanitario 3 per la prevenzione, la cura e il follow up delle lesioni cutanee.

“L’iniziativa – spiega il dottor Alessandro Perrone, referente dell’ambulatorio – fa parte del progetto Chirurgo sul territorio, avviato con l’apertura degli ambulatori di Chirurgia generale e Coloproctologia nel Pta di Ceglie Messapica e degli ambulatori del Distretto. A breve sarà attivato anche quello di Villa Castelli”.

Da settembre a oggi – prosegue Perrone – “sono state oltre 670 le prestazioni effettuate dall’ambulatorio con un’équipe di infermieri, guidata dalla coordinatrice Filomena Carbone, e a domicilio. Seguiamo pazienti cronici, allettati e con pluripatologie. Spesso riscontriamo lesioni e piaghe da decubito gravi che richiederebbero il ricovero e una gestione ospedaliera, ma la nostra équipe, grazie alla collaborazione essenziale e indispensabile degli infermieri del servizio ADI e dei medici di medicina generale, riesce a curare a domicilio questi pazienti fino alla completa guarigione”.

L’attività ambulatoriale, tramite prenotazione al Cup, si svolge il lunedì e il giovedì per i controlli e le medicazioni, mentre per le prime visite di vulnologia soltanto il giovedì. La visita chirurgica domiciliare è prenotabile da agenda Cup, con richiesta su modulo compilato dal medico di famiglia.

È attiva, inoltre, una collaborazione con l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del Camberlingo di Francavilla Fontana, diretta da Giovanni Bellanova, come centro Hub e Spoke di riferimento per la prosecuzione del percorso diagnostico-terapeutico.

Per la prevenzione, cura e follow up delle lesioni e ferite complesse Perrone collabora anche con il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica.

Questa iniziativa per la Vulnologia/ Wound care svolta a Ceglie è il risultato di una collaborazione tra il direttore medico dell’ospedale Perrino di Brindisi e del Cento di riabilitazione, Andrea Molino, e il direttore del Distretto sociosanitario 3 Gabriele Argentieri.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI