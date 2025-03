La Biblioteca Sociale “Enzo Cosma” di Tuturano nella serata di domenica 16 marzo 2025 ospiterà lo scrittore Michele Gaetano Malandrino che presenterà il suo romanzo “La Legge del Cassetto Chiuso”.

Il romanzo è la storia di Lucio Arzeni, un ex manager, studioso di alchimia e filosofia ermetica e accanito indagatore degli insondabili misteri della natura umana, il quale, giunto alle soglie dei 50 anni e in seguito a una serie di fallimenti sentimentali e professionali, decide di lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita e di mettersi in cammino alla ricerca del vero se stesso.

Decisivo in tal senso risulta essere l’incontro con uno strano personaggio, che nel romanzo è definito il “Maestro”, un ex medico il quale, abbandonata la professione, e in seguito a una svolta di stampo ascetico e a una non meno rocambolesca iniziazione da parte di una entità emersa durante una seduta di ipnosi, si è consacrato allo studio della mente e delle sue dinamiche fortemente condizionanti l’essere umano, giungendo in ultimo ad una perfetta sintesi tra scienza e fede.

Ricevuta l’”iniziazione”, Lucio comincia il suo viaggio nelle oscure profondità del suo essere, tra mille difficoltà e sofferenze, materiali e psicologiche, dovute al fatto che, per poter costruire il nuovo se stesso, deve necessariamente procedere alla demolizione del vecchio sin nelle fondamenta.

Dialoga con l’autore lo scrittore e giornalista Federico Sanapo, introduzione di Valentina Lillo presidente del Comitato Fr/Azione Tuturano.

Chi è l’autore: Michele Gaetano Malandrino è laureato in lettere ed insegna materie umanistiche negli istituti superiori. Da oltre vent’anni è impegnato in una ricerca che ha il suo terreno d’indagine nelle possibilità extrasensoriali dell’essere umano.

