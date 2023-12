In una relazione di ascolto dei bisogni e delle fragilità dei giovanissimi della Scuola – secondarie di primo grado e dell’istituto di secondo grado Alberghiero di Brindisi assegnatario delle risorse PNRR e promotore dell’iniziativa di formazione – si significa l’evento del 13 dicembre p.v con inizio alle ore 9:00 presso l’Aula Magna IPEOA “ Sandro Pertini ”.

Nell’ambito del Progetto “Hug Me School”, con le componenti studentesca , genitoriale e docente l’occasione è data nella “scuola che ti abbraccia” diretta dal DS Prof. Cosimo Marcello Castellano di dare voce ai protagonisti della novità editoriale di Giancarlo Visitilli, docente , scrittore, giornalista e critico cinematografico.

Con la partecipazione dell’autore e della Giunti al punto Librerie di Brindisi, “Dell’amore e di altre storie. Ragazzi di vita nel mare tempestoso“ è il romanzo

scelto per animare il dibattito in rete formativa sull’emergente educazione alle relazioni .

Sul modello del protagonista Saverio, che da educatore e insegnante di Lettere, svolge un laboratorio sul tema dell’autobiografia, e quindi dell’amore e della giovanile tempesta di emozioni , Giancarlo Visitilli condurrà l’edizione PNRR IPEOA Br di orientamento partecipato con le famiglie.

E come nella sinossi del suo romanzo “Nessuna terapia o proposta di guarigione “ è attesa. Solo l’acquisizione di consapevolezza: “dare il nome alle cose – al dolore, al problema, al trauma – e mutarle in altro“. Per la cura, l’ascolto e la parola.

In tema di orientamento e inclusione, anche la visione del film L’Abbraccio (2020) della Prof.ssa Paola Manno dell’Alberghiero di Brindisi vincitrice del Nastro d’Argento nell’intento di superare la solitudine “dell’amore e di altri demoni”.

Con approccio ludico- creativo, nella scuola polo PNRR l’esperienza formativa Scuola- Famiglia continua nel laboratorio programmato di enogastronomia, alla scoperta del benessere e delle vocazioni in un abbraccio di vicinanza, comprensione e condivisione .