Il centro commerciale AppiAnticA di Mesagne celebra la festa di Halloween con quattro pomeriggi da paura.

Si partirà giovedì 31 ottobre con due simpatici appuntamenti: una festa in maschera a tema horror, per scatenarsi in allegria tra giochi, truccabimbi e babydance, sarà accompagnata da una attività di intrattenimento e alla guida di un cannone spara-palline i piccoli ospiti si divertiranno a colpire spaventosi scheletri.

Venerdì 1 novembre il programma del primo giorno si ripeterà arricchito della presenza di una strega curiosa, che si sposterà su altissimi trampoli, mentre sabato 2 novembre si darà spazio alla fantasia con il laboratorio creativo a tema Halloween in compagnia delle Mascotte Monster Blu. Domenica 3 novembre torneranno ad affacciarsi gli agguerriti scheletri e la festa continuerà con un nuovo party in maschera, tra ragni spaventosi, fantasmi da urlo e spettacolari zucche arancioni. Inoltre, giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e domenica 3 novembre sarà possibile assistere all’esibizione di danza della “Professional Dance” di Mesagne, con i maestri Mauro e Chiara.

Teschi, mostri e ragnatele faranno da scenografia a selfie memorabili, da scattare insieme ad amici e famiglie. Tutti i partecipanti si porteranno a casa simpatici gadget omaggio.