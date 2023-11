In esito all’incontro tra i responsabili di Versalis ed il Sindaco in merito all’incendio avvenuto nel petrolchimico, rileviamo come le nostre associate sono sempre pronte a dialogare con le Istituzioni.

In proposito, è stata evidenziata da Versalis la breve durata dell’incendio, sia grazie al tempestivo ed efficace intervento del Servizio antincendio interno che dell’attivazione dei dispositivi automatici di spegnimento, per cui non vi sono stati infortuni o comunque danni alle persone.

Circa l’assetto produttivo dello stabilimento, attualmente è ferma la produzione di polietilene, mentre gli altri impianti sono in funzione.

Assumono, altresì, rilevanza positiva gli esiti dei primi rilievi di Arpa, che certificano l’assenza di modifiche/incrementi degli elementi inquinanti di riferimento.

Da parte di Versalis si assicura massima collaborazione e supporto agli Enti di controllo ed alla Magistratura, con l’auspicio altresì che possano determinarsi al più presto le condizioni per la ripresa dell’attività produttiva dell’impianto Polietilene.

Gabriele Menotti LIPPOLIS

PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BRINDISI