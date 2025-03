Prima Divisione Femminile – Un percorso con poche sbavature quello delle ragazze dei coach Semeraro e Lo Re. La formazione sanvitese, dopo un incipit di campionato non impeccabile con due sconfitte a Oria e Mesagne, ha compiuto una crescita sorprendente in regular season, tanto da collezionare solo vittorie nella fase di ritorno. Una striscia positiva che è valsa il secondo posto del girone B, pertanto la meritata qualificazione ai Playoff per la Serie D 2025/26.

Le sanvitesi hanno chiuso a 28 punti, scavalcando in classifica la competitiva Amatori Volley Pulsano e ponendosi a soli 2 punti dalla vetta, occupata dalla Apulia Energia Mesagne (30 punti).

La Federazione territoriale ha diramato recentemente la formula dei Playoff, i quali decreteranno una sola promossa dalla provincia di Taranto-Brindisi. A partecipare alla fase finale saranno le prime due squadre di ogni girone, rispettivamente Volleyball Martina e Polisportiva 74020 Taranto (Girone A), assieme ad Apulia Energia Mesagne e Scuola Pallavolo San Vito (Girone B).

In semifinale a metà marzo, San Vito incrocerà Martina Franca in una sfida doppia e inedita, con partita di andata da disputarsi presso il PalaMacchitella e ritorno in terra tarantina. La vincitrice volerà alla finalissima, una gara secca che varrà un’intera stagione.

Per la Società sanvitese i risultati conseguiti dalla Prima Divisione femminile sono solo il primo capitolo di un’annata storica, in cui tutte le squadre iscritte ai campionati maggiori 2024/25 hanno ottenuto oppure sono a un passo dalla qualificazione alle finali. Ricordiamo, infatti, la medaglia d’argento conquistata dall’U19 maschile a febbraio, il secondo posto della compagine amatoriale nel campionato CSI Open misto e il primo posto momentaneo della Prima Divisione maschile.

Insomma, si prospetta un finale di stagione al cardiopalma…