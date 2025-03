Gianmarco Passiatore, 57 anni, Perito industriale, è stato confermato segretario generale Filca Cisl Taranto Brindisi, a conclusione del IV Congresso celebrato oggi presso Palazzo Ducale Casa Isabella, Località San Basilio Mottola (Ta).

“Taranto e Brindisi, i cui sistemi produttivi sono stati storicamente funzionali allo sviluppo industriale del Paese, necessitano oggi un Patto di responsabilità tra istituzioni e parti sociali, per rendere concrete le potenzialità di sviluppo e di occupazione qui esistenti e mettere in sicurezza la coesione sociale” – ha esordito Passiatore nella relazione introduttiva ai lavori.

A Taranto “gli oltre mille edili dello stabilimento ex Ilva, la metà dei quali in cassa integrazione, sarebbero di per sé la spia di una situazione fortemente precaria e preoccupante per il settore, per cui rileviamo assai consistente il rischio che una bomba sociale sia pronta ad esplodere, se non si accelera la cantierizzazione di opere i cui finanziamenti sono disponibili” ha sostenuto.

Le “risorse per il rilancio, la manutenzione ed il potenziamento della rete infrastrutturale con 300 milioni, i fondi del Pnrr per 490 milioni, le 21 opere pubbliche da realizzare per i Giochi del Mediterraneo, delle quali 17 sono già cantierabili, la realizzazione della rete Bus RapidTransit per 302 milioni, la realizzazione di impianti sportivi, l’edilizia scolastica di recupero, gli 800 milioni del Just Transition Fund – ha ancora sottolineato il segretario – sono alcune buone premesse per trasformare Taranto in città sempre più moderna, sostenibile e pronta a crescere come hub di riferimento per il sud Europa e l’area mediterranea.”

Brindisi “città a vocazione industriale, sta pagando un prezzo altissimo, per il processo di decarbonizzazione e le grosse difficoltà negli impianti maggiori, a cominciare dalla centrale di Enel Cerano e dallo stabilimento ENI/ Versalis; questa crisi sta determinando la decimazione di posti di lavoro – ha ancora riflettuto Passiatore – con numerose aziende edili e centinaia di addetti i quali ne stanno subendo le conseguenze. Bisogna fare pressing sulle istituzioni per proseguire velocemente con i cantieri già aperti, aprirne di nuovi e potenziare le infrastrutture, la portualità e la retroportualità, mettere in sicurezza il territorio, garantire la manutenzione degli edifici pubblici, come scuole, caserme, ospedali, uffici.”

Per Antonio Baldassarre, segretario territoriale Cisl Taranto Brindisi “il radicamento della Filca Cisl nel territorio contribuisce a rafforzare la capacità dell’intera organizzazione di fare rete, per corrispondere alle attese di quanti a noi si rivolgono con fiducia. La presenza attiva della Filca nei cantieri consente di tenere alta l’attenzione anche sui temi della salute e sicurezza e della bilateralità. Sono percorsi lungo cui proseguire, con ulteriore riguardo alla transizione industriale che interessa il nostri sistemi produttivi, puntando alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori diretti e dei sistemi appalto e indotto.”

Antonio Delle Noci, segretario generale Filca Puglia ha espresso “l’auspicio che questo territorio recuperi nelle sue espressioni istituzionali un forte senso di responsabilità, per gestire in modalità appropriata l’attuale difficile fase di transizione industriale e saper sfruttare la moltissime opportunità di sviluppo.”

Claudio Sottile, segretario nazionale Filca Cisl, concludendo il dibattito, ha parlato di “progetti di formazione per lavoratori stranieri già elaborati dalla Filca nazionale e di reciproci di scambi culturali e professionali – aggiungendo che – in occasione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto intendiamo avviare prima possibile rapporti anche con i Paesi partecipanti, per stabilire fin da ora le condizioni di rispetto contrattuale e di tutela della salute e della sicurezza per i rispettivi lavoratori stranieri che saranno occupati in Italia, nella realizzazione delle specifiche infrastrutture.”

Ufficio Stampa Cisl