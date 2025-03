Presentazione del libro Oria fumosa di Anna Rita Pasulo

giovedì 6 marzo ore 18.00 presso la Sala 3D del MediaPorto – Biblioteca di Brindisi, Viale Commenda 1

Con l’autrice dialogano Mimmo Tardio e Michele Bombacigno

Letture di Ketty Pasulo

Oria, anni Trenta del secolo scorso. Peppino Mingolla, coltivatore, spera di “maritare le figlie con onore” per sottrarle a una vita di miseria e lotta quotidiana, ma la secondogenita, Concetta, s’innamora di un giovane musicante, Cosimo Leone, orfano e privo di mezzi, allevato da una zia nubile, Peppa. L’opposizione di Peppino spinge i due innamorati alla fuitina, ma neppure questa scelta induce l’uomo a mutare atteggiamento. Piuttosto che acconsentire alle nozze, sostiene che preferirebbe tenersi la figlia “disonorata”. Cosimo e Concetta decidono di convivere e comincia così la lunga e travagliata storia della loro famiglia, il racconto della quale copre un arco temporale che giunge sino agli anni Novanta. Sullo sfondo, Oria, con le sue tradizioni, le leggende popolari, le superstizioni e il ricordo delle tante vicende dolorose che ne hanno contrassegnato il passato.

Al suo esordio nella narrativa Anna Rita Pasulo si rivela sapiente affabulatrice e con una scrittura fluida ed elegante dipana una suggestiva storia familiare e al tempo stesso ci offre un prezioso spaccato della vita della nostra provincia.

“Con il suggestivo centro storico medievale, le sinuose stradine in pendenza, le case imbiancate a calce, la leggera bruma che da sempre l’avvolge, Oria era per me non solo il luogo degli affetti dove ci si recava la domenica vestiti a festa, lo scrigno dal quale mia madre evocava i suoi racconti, ma anche il nebuloso mondo di storie misteriose cui alludevano le oscure frasi smozzicate e sibilline bisbigliate dagli adulti, su cui si concentrava la mia avida curiosità di bambina.”

In vendita nelle librerie e disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che ebook Kindle e Kindle Ulimited.