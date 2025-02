Centoventi gli Ufficiali di Gara presenti sabato scorso all’ Autodromo del Levante di Binetto (Ba) Organizzato dalla Delegazione Aci Sport Puglia in collaborazione con la Fasano Corse ASD e gli Automobil Club di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce, si è tenuto sabato 8 febbraio il primo “Marshal Day”, un evento formativo finalizzato all’aggiornamento degli Ufficiali di Gara sulle procedure operative da tenere durante gli eventi automobilistici.

Ad aprire i lavori è stato il fiduciario regionale Dott. Mario Colelli che ha ringraziato i numerosi presenti, rimarcando l’importanza dell’iniziativa che mette al centro il ruolo degli ufficiali di gara, elemento fondamentale per agire in sicurezza e preparati durante le gare.

Sono intervenuti inoltre, la dott.ssa Anna Palmisano (Direttore Automobil Club Lecce), il dott. Antonio Beccarisi (Direttore dell’Automobil Club di Brindisi), Roberto Antenozio (Ufficio Sportivo Automobil Club Foggia) e Ronny Guarini (commissario sportivo internazionale e docente “Specialist Motorsport Academy”) che ha portato i saluti della dott.ssa Maria Grazia De Renzo (direttore dell’Automobil Club di Bari) e di Raffaele Giammaria (Direttore Aci Specialist Motorsport Academy).

Dopo un breve “ripasso” delle regole sportive e alcuni aggiornamenti regolamentari, si sono svolte le prove pratiche, simulando lo start di una prova speciale “rally”, una fase di gara della disciplina “velocità in circuito” e una parte di un percorso “slalom”. E’ Stato inoltre simulato un intervento medico, la gestione di un principio di incendio e come “riposizionare in sicurezza un vettura ribaltata”.

Diversi momenti adrenalinici hanno caratterizzato la giornata, oltre al piacere di condividere una giornata di sport e passione.

Il tutto è stato possibile grazie alla disponibilità dell’Autodromo del Levante che ha messo a disposizione l’intera struttura per l’evento, ai piloti della Scuderia Fasano Corse (Donato Argese, Riccardo Ruggieri, Lorenzo Nistri e Stefano Zizzi) che hanno partecipato all’evento con le proprie vettura da gara e al Gruppo di Lavoro che ha coordinato l’organizzazione dell’evento, composto da Ronny Guarini, Lia Perilli, Giampiero Martella, Filippo Zuccarino, Carmelo Argese, Carmine Capezzera, Vincenzo Cinieri e Aldo Pezzolla.