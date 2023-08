Proseguono anche nel mese di agosto i cantieri avviati in Città.

“Questa mattina – spiega l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – ho voluto fare un sopralluogo nel plesso De Amicis del Terzo Istituto Comprensivo e nella ex Scuola di via Parri per verificare con l’Ufficio Tecnico e le ditte lo stato di avanzamento dei lavori.”

Nel plesso De Amicis di viale Abbadessa è in corso il completamento degli interventi di consolidamento delle strutture portanti, adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e sostituzione degli infissi. Si tratta di opere per le quali l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 2,75 milioni di euro con fondi derivanti dal piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/20. Ai lavori previsti si è aggiunto un ulteriore intervento finalizzato alla creazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica finanziato dalla Rigenerazione Urbana 3.0.

“Una scuola più sicura, efficiente, moderna e a misura di bambino. Nel plesso De Amicis – prosegue l’Assessora Toma – stiamo lavorando per realizzare un ambiente accogliente capace di rispondere alle esigenze del quartiere e del territorio. Perché ogni scuola è un presidio di inclusione e legalità.”

A pochi passi dal plesso De Amicis c’è il cantiere della ex scuola di via Parri. I lavori, finanziati con 1,9 milioni di euro nell’ambito della Rigenerazione Urbana 3.0, prevedono la riconversione dell’ex scuola materna tra viale Abbadessa, via Parri e via di Castri. L’edificio di 3600 mq, risalente alla prima metà degli anni ’80 e abbandonato da oltre un decennio, ospiterà 10 unità abitative in cohousing, ossia caratterizzate dalla condivisione di ampi spazi comuni, e locali dedicati a lavoro, con la creazione di uffici da destinare ai professionisti alla ricerca di uno spazio da condividere, laboratori e market solidale.

“Da questo luogo abbandonato – conclude l’Assessora Toma – sta prendendo vita un progetto di rinascita non solo strutturale, ma anche sociale ed economica. Credo che qui si ritrovi a pieno il senso del concetto di rigenerazione urbana con una visione lungimirante condivisa dai progettisti e dalla precedente Amministrazione Comunale. Ora lavoreremo per trovare le opportune modalità di gestione dell’immobile e garantirne la piena operatività.”

L’ultima tappa dei sopralluoghi si è svolta su via Baracca. Gli operai, ultimata la fresatura della pavimentazione stradale, sono impegnati a completare la posa del nuovo asfalto.

Francavilla Fontana