Un evento formativo dedicato alla gestione del dolore acuto e cronico e alle cure palliative si terrà a Latiano il 29 marzo, a partire dalle 8, nel Santuario di Santa Maria di Cotrino. Il convegno, dal titolo “Il dolore non ha età”, è stato organizzato dalla cooperativa San Bernardo, in collaborazione con l’Asl Brindisi, le cooperative Sirio e Occupazione e Solidarietà, la società THCS, con il patrocinio della Regione Puglia e della Società italiana cure palliative.

Interverranno per i saluti il consigliere regionale Mauro Vizzino, il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, padre Antonio Semerano, priore del Monastero-Santuario, il direttore generale della San Bernardo, Giuseppe Natale. Introdurrà il corso, che assegna 8 crediti Ecm, Sebastiano Argentiero, coordinatore responsabile Servizio ADI Asl Brindisi, che fa parte della segreteria scientifica dell’evento insieme con il direttore di distretto Giuseppe Pace, il medico Ant Antonietta Pignatelli e il coordinatore infermieristico Daniele Rosella.

“La gestione del dolore, soprattutto nelle cure palliative – dice il dg De Nuccio – richiede competenze avanzate e un approccio multidisciplinare. L’Asl Brindisi è orgogliosa di sostenere questa iniziativa, che permette ai professionisti della sanità di confrontarsi con esperti di rilievo internazionale come il professor Sebastiano Mercadante riconosciuto come l’esperto più influente nella terapia del dolore da cancro. Solo attraverso un costante aggiornamento possiamo garantire ai pazienti le migliori cure possibili”. Per Giuseppe Natale, “l’integrazione tra i diversi attori del sistema sanitario è fondamentale per migliorare la qualità delle cure palliative. Questo convegno rappresenta un momento cruciale per aggiornare le competenze dei professionisti, garantendo ai pazienti un’assistenza sempre più efficace e umanizzata. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per la gestione del dolore, una delle sfide più complesse in ambito clinico”.

