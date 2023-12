Il parco Di Giulio avrà una nuova illuminazione. Grazie al certosino lavoro di ricognizione dei capitoli di bilancio effettuato dall’assessore al Bilancio Livia Antonucci, infatti, si è scoperto che nel 2021 – tramite delibera – erano state stanziate risorse per effettuare tale intervento di revamping dell’impianto di illuminazione pubblica. Tuttavia, non avendo mai dato seguito a quell’impegno di spesa, si stavano per perdere i fondi. L’amministrazione Marchionna, con l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Quarta, ha così provveduto ad appaltare velocemente i lavori alla Brindisi Multiservizi. Nel giro di una settimana sono stati avviati gli interventi, che garantiranno maggiore sicurezza a un’area, quella del Di Giulio, che merita maggiore attenzione e che presto verrà dotata anche di un impianto di videosorveglianza.

Comunicato stampa Comune di Brindisi