Nella mattinata odierna, il Prefetto Luigi Carnevale ha avuto il piacere di incontrare presso il Palazzo del Governo il Presidente della sezione di Brindisi di AUESER Adolfo Tundo al quale, lo scorso 26 febbraio, è stato consegnato personalmente dal Presidente della Repubblica l’Onorificenza di Commendatore al Merito delle Repubblica Italiana.

AUSER è una rete di associazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società affinchè la persona sia protagonista e risorsa per sé e per gli altri in tutte le età.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito al cittadino brindisino motu proprio dal Presidente Mattarella “per la sua azione volta a sostenere il valore degli anziani come risorsa sociale” attraverso la promozione di progetti di natura culturale e formativa e la realizzazione di iniziative di solidarietà e cittadinanza attiva.

Particolarmente meritoria la gestione da parte di AUSER Brindisi di “Preso Bene” in viale Commenda, un immobile confiscato alla criminalità organizzata, luogo di incontro per gli anziani del quartiere e punto di riferimento per la terza età e per le politiche di invecchiamento attivo dell’intera città di Brindisi.

Durante la cordiale conversazione, Adolfo Tundo ha raccontato al Prefetto di aver risposto alla telefonata proveniente dal Quirinale con cui lo si informava dell’avvenuta designazione dopo averla respinta per ben due volte non conoscendo la provenienza del numero. Solo dopo questo simpatico aneddoto, è venuto a conoscenza che il suo profilo era stato segnalato alla Presidenza della Repubblica da alcuni soci di AUSER per la concessione dell’importante onorificenza.

Il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento per il traguardo onorifico raggiunto, testimone del valore e dell’impegno costante che il neo insignito ha sempre dedicato all’azione sociale.

“Riconoscimenti di questa portata”, ha aggiunto, “danno lustro all’associazione da lui presieduta ma anche alla Città di Brindisi e al territorio provinciale, facendo di Tundo un esemplare modello da seguire per la solidarietà verso le fasce più deboli, in questo caso per i nostri anziani”.

