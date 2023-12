Delegazione di Brindisi Segreteria Provinciale Brindisi

Insieme A Telethon nella campagna di Natale

Torna la Campagna di Natale Telethon-UILDM

A Brindisi con il sostegno del Sindacato Autonomo di Polizia l’appuntamento tanto atteso per dare risposte concrete a chi convive con una malattia genetica rara.

Torna la Campagna di Natale di Fondazione Telethon e Uildm, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare; un appuntamento che si rinnova oramai da parecchi anni e che evidenzia come il dialogo e la collaborazione tra Fondazione Telethon e Uildm continui a consolidarsi di anno in anno rafforzandosi sempre di più.

La convinzione di proseguire insieme e uniti in un percorso che ha lo scopo di finanziare la migliore ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari e le altre malattie genetiche rare. Per fare questo però occorre moltiplicare gli sforzi. Nonostante il periodo ancora pieno di incertezze occorre fare quadrato intorno alla ricerca e sostenerla perché si possa restituire qualità di vita e speranza a tante persone che convivono con una malattia rara e alle loro famiglie.

Un profondo significato e un messaggio importante fortemente voluto da Fondazione Telethon e Uildm che a Brindisi hanno visto quest’anno la collaborazione ed il contributo della segreteria provinciale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia.

Ecco perché il 10, 16 e 17 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00, i volontari della locale sezione della Uildm, volontari per Telethon, saranno in piazza della Vittoria, nel centro di Brindisi, unitamente ad una delegazione del SAP per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi.

Nell’occasione, con un piccolo contributo, verranno distribuite delle scatole contenenti i famosi Cuori di Cioccolato prodotti da Caffarel e disponibili nelle tre varianti cioccolato fondente, cioccolato al latte e cioccolato bianco.

Vogliamo dare una risposta ai pazienti che affrontano malattie genetiche rare, spesso sconosciute, dimenticate dai grandi investimenti pubblici e privati. Lo facciamo perché ogni vita conta e ogni persona ha diritto ad una speranza.

Il sindacato, in rappresentanza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di questa provincia, desidera esprimere il proprio sostegno a questa nobile causa. Attraverso questo gesto, si intende trasmettere un forte messaggio di solidarietà e di impegno sociale. Chi può ha il dovere di aiutare coloro che hanno maggiormente bisogno.

Il periodo natalizio è un momento di attese e speranze, ma per i bambini affetti da malattie genetiche rare, l’attesa più grande è quella di trovare una cura che possa garantire loro un futuro.

Questa raccolta fondi rappresenta un’opportunità tangibile per supportare la loro crescita e offrire speranza a molte famiglie.

Con i regali Telethon rendi magico il Natale dei tuoi cari e di tante famiglie che aspettano una cura per i loro bambini. Sorprendi chi ti sta a cuore e cambia tante storie.

Invitiamo tutti i cittadini di Brindisi e dintorni a partecipare a questa raccolta benefica, perché ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza nella vita di coloro che lottano contro malattie così complesse e impegnative.

Per ulteriori informazioni o per partecipare attivamente a questa iniziativa, vi invitiamo a raggiungerci in piazza Della Vittoria nelle date e negli orari indicati.