Il Brindisi FC condanna con fermezza gli inqualificabili episodi di violenza avvenuti questo pomeriggio nel settore ospiti dello stadio «Vito Curlo» durante il derby contro il Città di Fasano. Quanto accaduto, dentro e fuori dall’impianto, è vergognoso e rappresenta un affronto a chiunque creda nel calcio come competizione leale.

Gli atti di teppismo e violenza che hanno portato alla sospensione definitiva della partita con oltre dieci minuti d’anticipo sono un oltraggio non solo alla società e ai suoi tifosi, ma all’intero movimento calcistico. Il Brindisi FC prende le distanze da questi individui, che con il loro comportamento irresponsabile e incivile infangano il nome del club e della città, dimostrando di non avere alcun rispetto né per lo sport né per la comunità.

Il calcio non è e non sarà mai il rifugio di chi cerca lo scontro e la distruzione. Il Brindisi FC auspica che le autorità competenti intervengano con la massima severità individuando e punendo i responsabili affinché siano definitivamente allontanati da qualsiasi contesto sportivo. Episodi di questa gravità non possono essere tollerati né minimizzati: chi usa la violenza deve pagare le conseguenze delle proprie azioni, senza attenuanti.

COMUNICATO STAMPA BRINDISI FC