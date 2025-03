Martedì 11 Marzo, alle ore 16:30, si è svolto un incontro formativo di grande importanza presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Bilotta”. L’evento, che ha visto una significativa partecipazione di docenti e alunni, è stato organizzato per approfondire il tema dell’epilessia, una condizione neurologica che ancora oggi è spesso mal compresa e oggetto di pregiudizi. La relatrice principale dell’incontro è stata la dottoressa Marisa Elia, specialista in neurologia pediatrica e in particolare nella gestione dell’epilessia, che ha avuto il compito di fornire informazioni dettagliate sulla malattia e sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica per ridurre lo stigma legato a questa condizione.

A dare il via all’incontro sono stati i saluti del dirigente scolastico prof.ssa Spagnolo Lucia Immacolata, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, in grado di sensibilizzare sia il corpo docente che gli studenti su temi rilevanti per la società. La platea, composta da insegnanti di tutti e tre i gradi scolastici e da un gruppo di alunni della scuola secondaria di primo grado, ha seguito con attenzione l’intervento della dottoressa, che ha approfondito le cause dell’epilessia, i suoi sintomi e le modalità di trattamento.

Particolare enfasi è stata posta sulla necessità di contrastare il pregiudizio e la disinformazione che ancora circondano questa patologia. La dottoressa ha spiegato che spesso le persone con epilessia vengono etichettate in modo errato, creando così un circolo vizioso di isolamento e stigma. È fondamentale, ha sottolineato l’esperta, che la comunità scolastica prenda coscienza del problema, per creare un ambiente inclusivo e privo di discriminazioni.

Nel corso dell’incontro, il presidente dell’Associazione Emotiva…Mente, che si occupa di supporto a persone con epilessia e alle loro famiglie, ha portato la propria testimonianza, ribadendo come l’associazione stia lavorando da anni per migliorare la qualità della vita delle persone affette da epilessia e per sensibilizzare la società su questa tematica.

A conclusione dell’incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di porre domande alla dottoressa e al presidente dell’associazione. Gli studenti, in particolare, hanno mostrato grande interesse, sollevando quesiti sulla vita quotidiana delle persone con epilessia e sulle possibili misure da adottare per una maggiore inclusione scolastica e sociale.

Per concludere la giornata, è stato proiettato un video cartonato realizzato dalle insegnanti Antonella Saponaro, Giusy Carone e Stefania Esposito della sezione ad indirizzo didattico Montessori. Il video, che racconta l’epilessia attraverso gli occhi dei bambini, ha avuto un forte impatto emotivo, evidenziando l’importanza di introdurre la conoscenza di questa condizione fin dalla fascia prescolare. I disegni dei bambini, semplici ma profondi, hanno rappresentato un messaggio potente sulla necessità di educare fin da piccoli alla comprensione e all’empatia verso chi vive con l’epilessia.

L’incontro si è concluso con l’auspicio che queste iniziative possano contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e a favorire una cultura dell’inclusione, rendendo la scuola un luogo sicuro per tutti, senza discriminazioni.