È stato pubblicato nella mattinata di oggi, 28 luglio, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport fasanese, il calendario della Serie A Gold 2023/24. La Sidea Group Junior Fasano, campione in carica, esordirà in casa il 9 settembre contro i neopromossi della Macagi Cingoli, con il girone d’andata che si concluderà il 13 gennaio e con la regular season invece che terminerà il 4 maggio. 18, 23 e 25 maggio le date delle semifinali Play-Off, a cui accederanno le prime quattro classificate della prima fase, mentre le finali scudetto si disputeranno il 29 maggio, ed il 1° e 3 giugno.

Questo il calendario completo:

1^ giornata – Sidea Group Junior Fasano-Macagi Cingoli (andata 9/09/2023 – ritorno 20/01/24);

2^ G. – Carpi- Sidea Group Junior Fasano (A. 16/09/23 – R. 27/01/24);

3^ G. – Sidea Group Junior Fasano-Teamnetwork Albatro Siracusa (A. 23/09/23 – R. 10/02/24);

4^ G. – Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano (A. 30/09/23 – R. 17/02/24);

5^ G. – Sidea Group Junior Fasano-Raimond Sassari (A. 7/10/23 – R. 24/02/24);

6^ G. – Secchia Rubiera-Sidea Group Junior Fasano (A. 14/10/23 – R. 2/03/24);

7^ G. – Bozen-Sidea Group Junior Fasano (A. 21/10/23 – R. 9/03/24);

8^ G. – Sidea Group Junior Fasano-Trieste (A. 11/11/23 – R. 23/03/24);

9^ G. – Sparer Eppan-Sidea Group Junior Fasano (A. 18/11/23 – R. 6/04/24);

10^ G. – Sidea Group Junior Fasano-Pressano (A. 25/11/23 – R. 13/04/24);

11^ G. – Brixen-Sidea Group Junior Fasano (A. 2/12/23 – R. 20/04/24);

12^ G. – Sidea Group Junior Fasano-Conversano (A. 9/12/23 – R. 27/04/24);

13^ G. – Alperia Black Devils Merano-Sidea Group Junior Fasano (A. 13/01/2024 – R. 4/05/24).

Le date potrebbero subire variazioni in caso di concomitanti impegni in EHF European Cup.

Si comunica inoltre che, nel corso dell’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport sito in Contrada Vigna Marina, alla quale tra le altre autorità hanno partecipato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, ed il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la Sidea Group Junior Fasano è stata premiata tra le Eccellenze Sportive del territorio, in particolar modo grazie al quarto titolo tricolore conquistato nello scorso mese di maggio.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO