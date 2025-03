Torna finalmente il sorriso in casa Dinamo Brindisi che, nel turno infrasettimanale al PalaZumbo, conquista la prima vittoria nei Pay-In Gold superando gli Svincolati Milazzo per 76-66. Un successo fondamentale che permette alla squadra di coach Cristofaro di sbloccare la classifica e salire a quota 12 punti, grazie a una prestazione corale e determinata.

Sono i siciliani a prendere il controllo iniziale del match, trascinati da un dominante Rimsa che sfrutta altezza e fisicità per far valere la propria presenza sotto canestro. Milazzo tocca il massimo vantaggio di +9, ma la Dinamo non si disunisce e riesce a limitare i danni, chiudendo il primo quarto sul 19-23. Nel secondo quarto, Milazzo prova ad allungare ulteriormente con due triple consecutive di Giannullo e Bolletta, che portano il vantaggio dei siciliani sul +6. La risposta brindisina non tarda ad arrivare: i canestri dalla distanza di Di Ianni e Calò riportano la partita sul 29-31 al 15’. La Dinamo si dimostra micidiale dai 6.75 e, con Epifani e Stonkus a segno dalla lunga distanza, conquista il primo vantaggio della gara sul 37-35 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita si accende con continui cambi di leadership e grande equilibrio. Nei minuti finali del terzo quarto, i brindisini mettono a segno un break di 10-3 che orienta la gara a proprio favore, chiudendo il parziale sul 55-50. L’ultimo quarto si apre con una decisa accelerazione della Dinamo, firmata dai 10 punti consecutivi di Kovachev e Calò, che permettono di consolidare il vantaggio grazie a un super parziale di 16-3, portando il punteggio sul 69-53. Milazzo prova a reagire con i tiri liberi di Scredi e sfruttando qualche errore brindisino, riusce a risalire fino al -8. La Dinamo gestisce con lucidità i minuti finali e chiude la partita sul definitivo 76-66, tra l’entusiasmo del pubblico del PalaZumbo.

La Dinamo Brindisi tornerà subito in campo domenica 16 marzo alle ore 18:00 per affrontare la Pallacanestro Angri al PalaGalvani.

Dinamo Basket Brindisi – Svincolati Milazzo 76-66 (19-23, 37-35, 55-50, 76-66)

Dinamo Brindisi: Greco, Epifani 13, Datuowei 7, Stonkus 12, Calo’ 12, Scarnera, Di Ianni 17, Kovachev 11, Delvecchio, Beltadze 4 – All. Cristofaro

Svincolati Milazzo: Giannullo 3, Malual 3, Quarta 9, Giambò 2, Lalic 4, Bolletta 8, Rimsa 24, Clement, Jaserevic, Scredi 13 – All. Priulla

Arbitri: Marseglia di Mesagne (Br) – Tornese di Monteroni di Lecce (Le)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi