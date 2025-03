Il 28 marzo 2025, a partire dalle ore 10.00, si terrà presso l’Auditorium del Liceo Scientifico-Classico “Pepe-Calamo” di Ostuni la Giornata di Studi “La nascita della Comunità Patrimoniale di Petrolla e il suo contesto paesaggistico-ambientale”.

Un evento significativo e unico nel suo genere, ideato e organizzato da Italia Nostra sezione MESSAPIA, sotto il coordinamento dell’Associazione Nazionale IN e con il contributo del Bando MINORE, finanziato dal Ministero del Lavoro (anno 2023). Lo scopo dell’iniziativa è la creazione della Comunità Patrimoniale di Petrolla, che mira a preservare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’antica Villanova e del suo contesto ambientale, lungo un territorio costiero ricco di storia, architettura, archeologia, natura, tradizioni e biodiversità, per il tramite di Enti del terzo settore.

La Comunità Patrimoniale, introdotta dalla Convenzione di FARO (27-10-2005), rappresenta un modello di riconoscimento-sensibilizzazione e gestione sociale condivisa di un bene culturale e/o paesaggistico locale, pubblico o privato, da tutelare, conservare, fruire e valorizzare.

Essa coinvolge non solo le associazioni culturali, gli enti privati e del Terzo settore, gli enti ecclesiastici (Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni) e gli Enti pubblici (le scuole, le università ecc) ma anche i singoli cittadini, le comunità locali e gli esperti.

Si fonda sul riconoscimento delle istanze storiche ed estetiche, sociali e culturali, psicologiche e tradizionali di cui il Bene Culturale e Paesaggistico si fa portavoce, inteso come risorsa comune e sociale da proteggere, anche attraverso la sua gestione valorizzante, per la trasmissione alle future generazioni.

Nello specifico, la creazione della Comunità Patrimoniale di Petrolla sancisce la cantierizzazione da parte di Italia Nostra sezione MESSAPIA, presso la proprietà privata Gallone-Leone, di un progetto che unisce aspetti storici, culturali, paesaggistici, ambientali e sociali, che costruisce un legame duraturo tra i giovani e i “gioielli” territoriali. Italia Nostra intende proteggere, tutelare, curare, salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico, per il tramite di UN PROGETTO di fruizione e valorizzazione “critico-conservativa-sostenibile” che produrrà al contempo benessere culturale e sociale della collettività, innovative formule di gestione delle Bellezze Naturali e Artistiche dell’area privata e, si spera, creazione di futuri posti di lavoro, intercettando anche i vicini tracciati delle storiche vie Traiana, Francigena, Procaccio.

Alla presenza degli studenti d’Istituti scolastici locali, la giornata di studi sarà aperta da una breve introduzione a cura dell’arch. Ilaria Pecoraro, Presidente di Italia Nostra Sezione Messapia, che accoglierà i saluti delle autorità locali e internazionali presenti, tra cui quelli di S.E. l’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Giovanni Intini, dell’Europarlamentare Onorevole Valentina Palmisano, del Presidente della Provincia di Brindisi, Dott. Tony Matarelli, del Sindaco di Ostuni arch. Angelo Pomes, dell’arch. Francesca Riccio, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, dei rappresentanti dei principali enti locali in difesa dell’ambiente (il Parco delle Dune costiere, il GAL alto Salento, SIGEA, molteplici associazioni ambientaliste) e il Forum della Società civile di Ostuni.

Seguiranno due sessioni di lavoro di cui la prima sempre coordinata dall’arch. Ilaria Pecoraro, dal titolo “Convenzione di Faro e Comunità Patrimoniale di Petrolla”, con interventi del Segretario Nazionale di Italia Nostra, arch. Michele Campisi e della prof.ssa Enza Aurisicchio. Essa si concluderà con un omaggio speciale dedicato alla dott.ssa Assunta Cocchiaro, già archeologa della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia, per il prezioso contributo offerto negli scavi archeologici di Petrolla degli anni 1998-1999.

La seconda sessione, dal titolo “Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in Ostuni”, sarà coordinata dal prof. Massimo Guastella dell’Università del Salento, che modererà gli interventi di esperti quali l’arch. Marzia Angelini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, il prof. Marco Scortichini Patologo vegetale, le archh. Maria Piccarreta, Segretario regionale del MIC per la Puglia e Michela Catalano (Segretariato regionale del MIC per la Puglia), che approfondiranno tematiche legate alla tutela del Paesaggio, in particolare, di quello della piana degli olivi millenari dell’Alto Salento.

La giornata di studi si concluderà, alla presenza delle autorità e dei membri della comunità scientifica, con la lettura del Documento che sancirà la nascita della Comunità Patrimoniale di Petrolla, di cui la proprietaria prof.ssa Gabriella Leone e Italia Nostra sezione MESSAPIA socializzeranno i contenuti, gli obiettivi e i metodi di Cura, Gestione e Fruizione del progetto, nelle aree private e per i futuri anni, sotto la guida scientifica della Soprintendenza territoriale e del Segretrariato regionale del MIC per la Puglia.

Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi e agli studenti 8 cf validi ai fini dei PCTO.