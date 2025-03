Niente da fare per le ragazze baresi dello Zero5 Castellana Grotte che dinanzi ad una prestazione perfetta della Pantaleo Podio Fasano, nulla possono se non limitare i danni di una serata completamente in salita. Dopo un ottima partenza le ragazze di coach Paolo Totero subiscono un tentativo di rimonta subito smorzato dalle fasanesi che chiudono il set in tranquillità. Il Castellana non è in serata ed infatti all’inizio del secondo set soccombe letteralmente sotto i colpi precisi di Valentina Martilotti e compagne. Un set stravinto dalle fasanesi che accende un campanellino d’allarme nella squadra ospite per il gioco espresso. Infatti nel terzo ed ultimo gioco la storia si ripete. La Pantaleo cinica e perfetta in appena 20’ chiude set e gara.

“Abbiamo disputato una ottima prestazione – afferma coach Totero – dove non abbiamo concesso nulla alle avversarie con un muro molto ordinato e una difesa molto attenta. Sinceramente quando la Pantaleo gioca così e davvero difficile giocarci contro. Il dubbio di oggi nel pre-partita era quello di ritrovare subito il ritmo gara che potevamo aver perso a causa di ben tre settimane di stop. Ed invece le nostre ragazze sono state molto brave e tutto è filato via senza problemi”.

Una gara che di certo non ha soddisfatto coach Massimiliano Ciliberti che ad un certo punto ha dovuto assistere impotente ad una prova decisamente sottotono delle sue atlete, travolte loro malgrado dalla precisione e cinicità delle fasanesi.

Pantaleo Podio Fasano- Castellana 3-0

(25-20; 25-9; 25-12)

Pantaleo Podio volley Fasano: Maiorano 1, Mearini 9, Albano 1, Negro 3, De Dominicis, Di Coste, Campana 8, Vinciguerra 7, Botarelli 11, Martilotti 12, Soleti 1, Vittorio. All. Totero.

Zero5 Castellana Grotte: Malinov, Cusma 2, Cicoria, Rizza, Paparella, Cacciapaglia, Cantaluppi 8, Corradetti 5, Conti, Salamida 4, Locorotondo, Stellati 3, Stroppa 3. All. Ciliberti.

Arbitri: Barbara Audone e Sara Rossi.

Classifica alla 13 giornata: Pantaleo Podio Fasano 41, Marsala 32, Bisceglie 31, Casal de Pazzi 30, Pomezia 26, Oplonti 25, *Modica 24, S.Teresa Riva Messina 22, Arzano 21, Castellana 20, Lucia Roma 18, *Crotone 13, Santa Pescara 0.

*una gara in meno

Ufficio Stampa