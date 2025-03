Il 6 e 7 marzo scorsi, nel Museo dell’Ara Pacis di Roma, si è svolta la terza Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili che promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

“Le parole e le azioni della sostenibilità. La sfida dell’Agenda 2030 e l’orizzonte 2050” è stato il titolo dell’assemblea 2025 in cui, come di consueto, sindaci, amministratori provinciali e dirigenti provenienti da ogni parte d’Italia hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e approfondire il proprio lavoro, condividendo buone pratiche e idee per avanzare con la territorializzazione degli obiettivi di Agenda 2030.

Ricordiamo che Brindisi è stata la prima Provincia in Italia ad aderire alla Rete: una proposta avanzata dal Presidente Toni Matarrelli che ne aveva chiesto la modifica dello statuto aprendo così le porte della rete a Province, Città Metropolitane e Regioni.

E in occasione della terza assemblea nazionale uno spazio da protagoniste se lo sono ritagliate proprio due città metropolitane e due province: Roma, Torino, Brindisi e Foggia che si sono aggiudicate per la prima volta il riconoscimento di “Bandiera Sostenibile 2025”.

A ritirare la bandiera per l’ente di via De Leo è stata la consigliera provinciale con delega alla cultura Rosalia Fumarola che nel corso dei lavori ha riportato l’analisi e il racconto del monitoraggio volontario con il supporto degli indicatori di sostenibilità della Provincia Brindisi.

L’Ente ha ottenuto una buona performance per quanto riguarda gli indicatori quantitativi, sia nel breve periodo (66,7%) che nell’ultima annualità (62,9%). In particolare, rispetto agli indicatori con dimensione provinciale la percentuale di non negatività è passata dal 56,2 nel breve periodo al 62,5 nell’ultimo anno: una tendenza positiva che andrà verificata nei prossimi anni.

Tra gli indicatori di contesto, si segnalano la diminuzione dei cosiddetti NEET, l’incremento dei bambini iscritti ai nidi comunali, la crescita dell’equità di genere nel consiglio provinciale, del tasso di occupazione generale e giovanile, della densità di patrimonio culturale, la diminuzione dei reati predatori.

Tra gli indicatori su materie di competenza provinciale, si segnalano la diminuzione dei consumi energetici, l’aumento delle auto elettriche nel parco mezzi della Provincia, l’incremento dell’organico della Polizia Provinciale, l’azzeramento del tasso di annullamento di atti a seguito di controlli interni, il raggiungimento del 100% nell’utilizzo dei CAM.

Si segnala infine l’avvio degli iter per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile e per il Piano per la transizione al digitale.