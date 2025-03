L’Appia Rugby Brindisi espugna Santeramo e ritorna a casa con una vittoria importantissima che rilancia le ambizioni playoff del 15 messapico.

La supremazia del Brindisi sul terreno di gioco si riflette in un punteggio inequivocabile, che non lascia spazio a interpretazioni: 48 a 21 per l’Appia, figlio di 8 mete a 3.

Pronti via, Brindisi trova già la prima meta con Burgalassi che sguscia tra la difesa avversaria schiacciando l’ovale oltre la linea.

Immediata la reazione dei padroni di casa che pareggiano i conti dopo neanche 2 minuti ma poi è tutto un monologo dell’Appia Rugby, che prende il largo con le marcature di Konate e D’Oria (autore di 2 mete consecutive). Sul finire della prima frazione di gioco un sussulto d’orgoglio del Santeramo porta il tabellino sul 20-14.

Si va al riposo negli spogliatoi con Brindisi che ha già in tasca il punto di bonus (per chi segna almeno 4 mete) che le assicura la terza posizione nel mini-girone della II fase interregionale.

Nel secondo tempo la trama della narrazione non cambia, l’Appia mantiene il dominio assoluto sul match e segna altre 4 mete – 3 dell’inarrestabile Konate (per un totale di 4 personali) e 1 dell’under Papadonno – e quando il direttore di gara emette il triplice fischio il risultato finale recita 48-21 per Brindisi.

Menzione d’onore per Gabriel Papadonno: classe 2007, ragazzo del quartiere rugbisticamente nato nel vivaio dell’Appia Rugby Brindisi, alla quarta presenza tra i “grandi”, ma a suon di prestazioni convincenti si sta guadagnando il rispetto dei compagni di squadra e dei coach Bonaparte – D’Oria che non hanno avuto esitazione nel gettarlo sin da subito nella mischia.

Questa vittoria consente all’Appia Rugby di conservare un posto al tavolo delle contendenti alla promozione: prossimo step il match in programma il 6 aprile sul campo neutro di Cosenza nello spareggio contro Palermo Rugby valevole per un posto nelle semifinali play-off per la Serie B.

Appia Rugby Brindisi