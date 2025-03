Il Partito Democratico di Brindisi ritiene che le difficoltà manifestate dall’amministrazione comunale di Lecce nell’organizzazione della tappa del Giro d’Italia 2025 non debbano rappresentare un danno per il nostro territorio.

La recente dichiarazione della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha evidenziato problemi strutturali e finanziari che rischiano di compromettere l’evento possono avere ripercussioni sull’immagine della Puglia e sullo sviluppo del turismo sportivo nell’intero Salento.

Alla luce di questa situazione, il PD di Brindisi invita il sindaco Giuseppe Marchionna a dichiarare la disponibilità della nostra città ad ospitare la tappa del Giro d’Italia nel caso in cui Lecce non fosse in grado di farlo. Brindisi ha già dimostrato nel 2020 di essere all’altezza di un evento di tale prestigio, garantendo un’organizzazione efficiente e un grande seguito di pubblico, con ricadute positive per l’economia e il turismo locale.

Ospitare nuovamente il Giro d’Italia rappresenterebbe un’importante vetrina per la città e rafforzerebbe il legame tra Brindisi e le grandi manifestazioni sportive internazionali. Siamo certi che l’amministrazione comunale, in sinergia con gli enti preposti, possa valutare concretamente questa possibilità, evitando che la Puglia perda un’occasione di rilievo.

Il PD di Brindisi si impegna a sostenere ogni iniziativa utile a promuovere la candidatura della nostra città come sede alternativa della tappa, nell’interesse dello sport e dello sviluppo del territorio.

Partito Democratico Città di Brindisi