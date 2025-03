Il 21 marzo prossimo, l’IC Bozzano-Centro Marzabotto-Virgilio avrà il piacere di accogliere 20 studenti francesi del College Marie Curie di Tournon sur Rhône, nell’ambito di un progetto di scambio linguistico, promosso dalla docente di lingua francese, Agata Baglivo.

Gli studenti francesi saranno ospitati dalle famiglie dei nostri studenti, favorendo un’esperienza culturale e didattica di grande valore per entrambe le comunità scolastiche.

In occasione dell’arrivo degli allievi francesi, la SSPG Marzabotto-Virgilio in collaborazione con ECIPA – ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia –organizza un buffet di benvenuto, realizzato con il contributo degli studenti del corso triennale di obbligo formativo per il profilo di Operatore della Ristorazione (Avviso OF2022 Sistema duale). L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di apprendimento e crescita per gli studenti di ECIPA ed una forma di accoglienza condivisa.

Il buffet di benvenuto verrà preparato e servito grazie al prezioso supporto di quattro docenti esperti del settore:

Salvatore Vita, titolare del bar Antiko di San Vito dei Normanni;

Dino Ligorio, titolare de Il Mattarello Pastificio Ligorio di San Vito dei Normanni;

Sara Baldassarre, cake designer.

Mirko Monteduro, chef salentino, già campione di “fruit carving”.

L’evento si terrà alle ore 14.00 presso il cortile della scuola Marzabotto.

L’iniziativa nasce dalla volontà della scuola di apertura alle collaborazioni esterne, riconoscendo il valore formativo ed educativo delle sinergie con enti e professionisti del territorio.

Inoltre, il progetto porta con sé un importante messaggio di inclusione a 360 gradi: coinvolge studenti di nazionalità diverse, alunni di età differenti, tutti accomunati dal desiderio di costruire, a più livelli, il proprio progetto di vita; e rappresenta un abbraccio corale della comunità locale agli studenti francesi.

La convivialità, in questo contesto, è un eccellente strumento per intrecciare relazioni significative e promuovere lo scambio culturale.

La Dirigente Scolastica Marialuisa Pastorelli e la docente referente Agata Baglivo saranno presenti per accogliere docenti e personale ECIPA, al fine di promuovere il valore educativo e formativo dell’iniziativa.

Presente per l’occasione la dottoressa Marcella Santoro, funzionaria responsabile dei percorsi IeFP (istruzione e Formazione professionale) della Regione Puglia.