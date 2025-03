Ancora una volta abbiamo voluto fidarci degli impegni presi dal Sindaco Marchionna e soprattutto dal delegato del Comune di Brindisi, avv. Mario Marino Guadalupi. Oggi quest’ultimo, come garantito ai capigruppo consiliari ed alla delegazione di operatori portuali, avrebbe dovuto limitarsi a dare una adesione di massima al rilascio di una concessione alla MSC per poi approfondire la fattibilità di tutte le richieste formulate da consiglieri e operatori, peraltro nell’esclusivo interesse del porto di Brindisi. E invece- stando a quanto comunicato dalla stessa Autorità Portuale – ancora una volta Guadalupi ha espresso parere favorevole ed il Commissario dell’Autorità Portuale se n’è fregato delle istanze provenienti da Brindisi ed ha di fatto varato il “si” alla concessione alla MSC senza nessuna delle modifiche richieste ieri dai capigruppo e dagli operatori (sempre stando a quanto appreso dalla stampa).

Un Comune di Brindisi, insomma, schiaffeggiato con il consenso del proprio rappresentante da cui pare non sia emerso alcun dissenso rispetto alla volontà di andare “avanti e comunque”, a prescindere da quello che pensano in piazza Matteotti.

Adesso basta! Nelle prossime chiederemo copia della delibera votata in Comitato di gestione ed anche la bozza di concessione portata all’attenzione dei componenti dello stesso Comitato. Il tutto, allo scopo di saperne di più su questo inqualificabile sgarbo istituzionale subito dal Comune. A meno che quella di ieri sera in conferenza di capigruppo non sia stata solo una terribile farsa.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali