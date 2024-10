Come Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Brindisi abbiamo avuto l’opportunità di visitare il Parlamento Europeo! È stata un’esperienza davvero arricchente che ci ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee e di capire meglio come vengono rappresentati i nostri diritti a livello comunitario.

Abbiamo avuto l’onore di incontrare i parlamentari eletti del Movimento 5 Stelle, con i quali abbiamo potuto confrontarci su temi importanti per il nostro territorio e per l’Italia. Un’occasione preziosa per portare le istanze della nostra provincia in Europa e rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni.

Il nostro ringraziamento va all’onorevole Valentina Palmisano che ha reso possibile questa opportunità, ma anche a tutto il suo giovane staff davvero efficiente, a loro va il nostro ringraziamento per l’accoglienza e per il lavoro che svolgono ogni giorno per un’Europa più giusta e inclusiva! Insieme possiamo davvero fare la differenza.

L’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, ieri a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, ha accolto una delegazione di iscritti e simpatizzanti del M5s della provincia di Brindisi. “Per me è stato un onore. Ho ritrovato – spiega Valentina Palmisano – con piacere tanti amici con cui ho condiviso e continuerò a farlo nell’interesse del territorio numerose battaglie. E’ stata davvero una grande emozione vedere il loro sorriso e toccare con mano la loro emozione e l’entusiasmo per questa esperienza”. “Il contatto diretto con i territori è essenziale per portare le istanze di tutti i cittadini in Europa. Così come fondamentale è – conclude l’europarlamentare – lavorare tutti insieme per un futuro più giusto, sostenibile e inclusivo”.