Domenica 23 agosto Madame sarà in concerto a Ostuni, all’Arena Bianca, per una delle date del Tour Estate 2026 che la vedrà impegnata in quindici appuntamenti lungo tutta la penisola. L’inizio è fissato alle ore 21.30. L’organizzazione è a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

La tappa di Ostuni fa parte del nuovo percorso dal vivo dell’artista, che mette insieme i pezzi più conosciuti e la scrittura più recente. Il concerto è costruito per uno spazio all’aperto e si muove su un suono che cambia passo di continuo: parti più raccolte, quasi a voce nuda, e altre più spinte, dove il ritmo prende il centro. La voce conduce, i suoni seguono e si modulano con arrangiamenti originali e una scena che mette le parole davanti a tutto.

Madame ha costruito negli anni un’identità chiara, con un linguaggio personale che resta addosso. Il suo lavoro si colloca tra urban, pop e scrittura d’autore, con una linea narrativa che attraversa identità, relazioni e trasformazioni personali. Nei suoi pezzi convivono due direzioni che non si escludono: la scrittura frontale, quasi parlata, e una linea più raccolta, che scava e rallenta. Il lessico è diretto, senza giri larghi. Dal vivo questa doppia tensione si sente ancora di più: le canzoni sono ripensate per la dimensione live, con il testo a guidare e un suono che varia di intensità, cresce e rallenta per lasciare spazio alla parola.

Il Tour Estate 2026 segna un’evoluzione del progetto live di Madame. Un lavoro sul repertorio, sui suoni, sul modo in cui i pezzi si rivestono fuori dallo studio. La tappa di Ostuni si inserisce nel calendario del Sud Italia in uno degli spazi che negli ultimi anni si è consolidato per la musica dal vivo in Puglia, nel cuore di una stagione che continua a portare nomi di primo piano e pubblico trasversale.

Per il pubblico, l’appuntamento del 23 agosto all’Arena Bianca sarà l’occasione per ascoltare dal vivo una delle voci più interessanti della scena contemporanea italiana in un contesto aperto. Le informazioni sui biglietti e sulle modalità di accesso sono disponibili sul sito dell’organizzazione auroraeventi.net e sui canali ufficiali del circuito TicketOne.

